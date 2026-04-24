Servicemekaniker till Werksta Sollefteå
Är du erfaren bilmekaniker och vill arbeta på en auktoriserad verkstad för Mercedes och Toyota i Sollefteå?
Du kommer att arbeta med:
Som servicemekaniker på Werksta Sollefteå arbetar du på en auktoriserad verkstad för Mercedes och Toyota där du ansvarar för diagnostik, service och reparation av person- och lätta nyttofordon. Du blir en del av ett team som prioriterar kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Arbetet innefattar felsökning, serviceintervaller enligt tillverkarens rekommendationer, montering och justering av komponenter samt dokumentation i verkstadssystemet. Du samarbetar nära tekniker, kundmottagning och platschef för att säkerställa kostnadseffektiva och korrekta reparationer.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Utföra diagnostik och felsökning med modern verktygs- och diagnosutrustning.
Genomföra service, underhåll och reparationer enligt Mercedes och Toyotas auktoriserade riktlinjer.
Montera och byta delar samt säkerställa korrekt justering och funktion innan återlämning till kund.
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystemet och upprätta korrekta arbetsorder och tidredovisning.
Samarbeta med kundmottagning för att informera kunder om status, kostnadsförslag och rekommendationer.
Delta i kvalitetssäkring, rapportera avvikelser och föreslå förbättringar i arbetsprocesser.
Delta i kompetensutveckling och hålla dig uppdaterad kring tillverkarens utbildningar och serviceprogram.
Följa verkstadens rutiner för säkerhet, miljö och ordning i verkstaden.Profil
Vi söker dig med fordonsutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet samt erfarenhet av arbete på verkstad, gärna med fokus på Mercedes och/eller Toyota. Du är noggrann, problemanalytisk och trivs med att arbeta i team. Erfarenhet av moderna diagnosverktyg och verkstadssystem är meriterande. B-körkort är ett krav.
Relevant fordonsutbildning eller flera års erfarenhet som mekaniker.
Erfarenhet av service och reparationer enligt tillverkaranvisningar, meriterande med certifiering eller tidigare arbete på auktoriserad verkstad för Mercedes eller Toyota.
God teknisk förståelse och vana vid diagnosverktyg och elektroniska system.
Strukturerad, lösningsorienterad och noggrann med god kommunikationsförmåga.
B-körkort krävs.
Vi välkomnar sökande oavsett bakgrund - det viktigaste är ditt engagemang, yrkesstolthet och viljan att bidra till kvalitet och utveckling inom Werksta.
Vi erbjuder
En utvecklande roll på en auktoriserad verkstad med tillgång till tillverkarstöd och utbildningar.
Löpande intern och extern utbildning samt tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Stöttande kollegor, ett öppet arbetsklimat och fokus på ett säkert arbetsmiljöarbete.
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal.
En stabil arbetsgivare som satsar på inkludering och din professionella utveckling.
Om Werksta
Werksta är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Vi reparerar årligen tiotusentals fordon och strävar efter att leverera branschens bästa kundupplevelse med hög tillgänglighet och god service. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Håkan Andersson 072-225 59 77 för Werksta Sollefteå för mer information. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
881 35 SOLLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
