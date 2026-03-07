Servicemekaniker till vår kund i Kvicksund!
2026-03-07
Vi söker en driven och noggrann servicemekaniker till en väletablerad industri i Kvicksund ! Har du erfarenhet av industriellt underhåll, felsökning och reparation av maskiner och utrustning? Trivs du i en dynamisk produktionsmiljö där du får arbeta både självständigt och i team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om tjänsten: Som servicemekaniker via oss kommer du att vara en viktig del av underhållsteamet hos en väletablerad industri i Kvicksund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar underhåll, felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning. Du kommer även att arbeta med förebyggande service för att säkerställa att produktionen fungerar effektivt och utan driftstopp.
Du kommer att arbeta i en tempofylld och varierad miljö där säkerhet, noggrannhet och tekniskt kunnande är i fokus. Vi söker dig som är flexibel, tekniskt intresserad och trivs med att lösa problem i en industriell miljö.
Arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande underhåll på maskiner och produktionsutrustning
Felsöka och reparera mekaniska problem i maskiner och anläggningar
Byta slitdelar samt montera och demontera maskinkomponenter
Säkerställa att maskiner fungerar effektivt och minimera driftstopp i produktionen
Samarbeta med operatörer och annan teknisk personal vid felsökning och förbättringsarbete
Dokumentera utfört arbete och rapportera eventuella avvikelser
Bidra till att upprätthålla en säker och välfungerande arbetsmiljö

Kvalifikationer
Erfarenhet av mekaniskt underhåll eller arbete inom industrin
Kunskap inom felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning
Teknisk förståelse och intresse för mekanik
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av hydraulik, pneumatik eller svetsning
Meriterande med teknisk utbildning inom exempelvis industri eller mekanik
Arbetstid: Dagtid
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.

Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!
