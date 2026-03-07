Servicemekaniker till vår kund i Kvicksund!

Nexify bemanning & rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna
2026-03-07


Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nexify bemanning & rekrytering AB i Eskilstuna, Västerås, Strängnäs, Köping, Katrineholm eller i hela Sverige

Vi söker en driven och noggrann servicemekaniker till en väletablerad industri i Kvicksund ! Har du erfarenhet av industriellt underhåll, felsökning och reparation av maskiner och utrustning? Trivs du i en dynamisk produktionsmiljö där du får arbeta både självständigt och i team? Då kan detta vara jobbet för dig!

Om tjänsten: Som servicemekaniker via oss kommer du att vara en viktig del av underhållsteamet hos en väletablerad industri i Kvicksund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar underhåll, felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning. Du kommer även att arbeta med förebyggande service för att säkerställa att produktionen fungerar effektivt och utan driftstopp.
Du kommer att arbeta i en tempofylld och varierad miljö där säkerhet, noggrannhet och tekniskt kunnande är i fokus. Vi söker dig som är flexibel, tekniskt intresserad och trivs med att lösa problem i en industriell miljö.
Arbetsuppgifter:

Utföra förebyggande underhåll på maskiner och produktionsutrustning

Felsöka och reparera mekaniska problem i maskiner och anläggningar

Byta slitdelar samt montera och demontera maskinkomponenter

Säkerställa att maskiner fungerar effektivt och minimera driftstopp i produktionen

Samarbeta med operatörer och annan teknisk personal vid felsökning och förbättringsarbete

Dokumentera utfört arbete och rapportera eventuella avvikelser

Bidra till att upprätthålla en säker och välfungerande arbetsmiljö

Publiceringsdatum
2026-03-07

Kvalifikationer
Erfarenhet av mekaniskt underhåll eller arbete inom industrin

Kunskap inom felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning

Teknisk förståelse och intresse för mekanik

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande om du har erfarenhet av hydraulik, pneumatik eller svetsning

Meriterande med teknisk utbildning inom exempelvis industri eller mekanik

Arbetstid: Dagtid
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:

En heltidstjänst

Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag

En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.

Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.

Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.

Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347386-1879964".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nexify bemanning & rekrytering AB (org.nr 559499-5895), https://www.jobb.nexify.nu
Rådhustorget 2 (visa karta)
633 40  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Nexify

Jobbnummer
9783339

Prenumerera på jobb från Nexify bemanning & rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nexify bemanning & rekrytering AB: