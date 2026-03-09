Servicemekaniker/Servicetekniker inom industrirobotar | Haninge
2026-03-09
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta praktiskt med avancerad teknik i en roll där du både bygger maskiner och löser tekniska problem ute hos kund? Vår kund är ett innovativt teknikbolag som utvecklar och tillverkar specialiserad utrustning för krävande industriella miljöer. Nu söker de en Montör/Servicetekniker som vill bli en del av ett tekniskt kompetent team.
Här får du en varierad roll där du arbetar både i verkstad och ute i fält. Du är med och bygger maskiner från grunden samtidigt som du bidrar till att säkerställa att utrustningen fungerar optimalt hos kunder i Sverige och internationellt.
I den här rollen kombinerar du montagearbete i produktion med service och felsökning av tekniskt avancerade maskiner.
Du kommer bland annat att:
• Montera maskiner, robotar och tillhörande utrustning utifrån ritningar och specifikationer
• Sätta samman komponenter till färdiga maskiner i verkstadsmiljö
• Utföra felsökning, service och underhåll av maskiner och teknisk utrustning
• Arbeta med system som innefattar hydraulik, mekanik, elektronik och sensorer
• Säkerställa att kritiska parametrar och funktioner i maskinsystemen fungerar korrekt
• Dokumentera serviceärenden och hantera teknisk information i företagets system
• Ha kontakt med kunder i samband med serviceuppdrag
• Resa inom Sverige och internationellt för installationer och serviceProfil
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med teknisk problemlösning. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och uppskattar att samarbeta med kollegor, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det behövs.
Vi tror att du har:
• Flera års erfarenhet av montering, service eller underhåll inom mekanik, hydraulik och elektronik
• Erfarenhet av maskiner eller utrustning som styrs via hydraulik, PLC och sensorer
• God vana av felsökning i tekniska system
• Erfarenhet av kundkontakt i tekniska miljöer
• God förmåga att dokumentera och hantera teknisk information
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• God datorvana och erfarenhet av Officepaketet samt ärende- eller ordersystem
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med högtrycksvatten eller högtryckspumpar
• Kunskap inom elektromekanisk styrning, sensorteknik eller enklare programmering
• Truckkort Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mahmoud Abdalla mahmoud.abdalla@posti.com Jobbnummer
9785694