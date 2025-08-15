Servicemedarbetare till Vinoteket
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Vaxholm
, Täby
, Södertälje
, Uppsala
Är du social, driven, bra på att kommunicera, hjälpsam och söker ett extrajobb två dagar i veckan? Då har vi uppdraget för dig! Plats: Vi söker personal till tre olika områden i Stockholm:
Haninge
Bromma
Arninge
Arbetstider: Torsdagar och fredagar kl. 13:00-18:00 Det är viktigt att du kan arbeta båda dagarna varje vecka hela september.
Om uppdraget: Du kommer att stå utanför butik och:
Erbjuda kunder bärhjälp med sina varor
Dela ut broschyrer
Man jobbar i grupp av 3 personer
Period: Uppdraget pågår under hela september, med möjlighet till förlängning.
Perfekt för dig som vill ha ett socialt, flexibelt extrajobb! Tidigare erfarenhet är inte ett krav - det viktigaste är rätt inställning.
Vem är du?För att vara aktuell för denna tjänst behöver du studera eller ha en annan sysselsättning på minst 50 procent. Du talar och förstår svenska obehindrat, vilket är viktigt för att kunna ta till dig instruktioner och kommunicera på arbetsplatsen. Har du erfarenhet från arbete inom servicebranschen är det meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har viljan att bidra och utvecklas.
Vi söker dig som är flexibel, initiativrik och är social. Du har en positiv inställning, god arbetsmoral och ser värdet i att göra ett bra jobb både för kundens och kollegornas skull. I rollen behöver du kunna växla tempo beroende på uppgift och förstå vikten av att vara en representant för Effektiv när du är ute på uppdrag. Du är ansvarstagande, nyfiken och har lätt för att anpassa dig till nya miljöer och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker framför allt dig med rätt inställning

Publiceringsdatum
2025-08-15

Företaget
Vinoteket är Sveriges ledande vinbutik online och har levererat vin hem till svenska hushåll i över tio år. Företaget vill inspirera fler att utforska vinvärlden bortom den traditionella bag-in-boxen och erbjuder ett brett sortiment av noga utvalda viner i olika prisklasser - för både nybörjare och erfarna vinentusiaster.
Sortimentet omfattar viner från hela världen, kompletterat med öl, starksprit och alkoholfria alternativ. Bakom Vinoteket står ett engagerat team där många är utbildade sommelierer. Sedan april 2024 ingår Vinoteket och Winefinder i Vintjänsten Holding AB och tillsammans står de för cirka 70 % av marknaden för alkoholhaltiga drycker online (exklusive Systembolaget).
Ledorden är kvalitet framför kvantitet - att dricka mindre men bättre och utbudet inkluderar även äldre årgångar, unika druvor och mindre kända producenter som annars har svårt att nå den svenska marknaden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Hakan Tirpan hakan.tirpan@effektiv.se Jobbnummer
9459507