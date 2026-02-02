Servicemedarbetare, Närservice, sommaren 2026
Välkommen till ett härligt gäng!
Som servicemedarbetare inom område Närservice, Regionservice kommer du att få möjlighet att arbeta med olika arbetsuppgifter. Vårt område ansvarar för servicetjänster inom lokalvård, måltid och logistik.
Vi utför främst service på regionens tre sjukhus i Örebro, Karlskoga och Lindesberg men även vårdcentraler, Folktandvården samt Regional utveckling.
Då enheterna Logistik och Lokalvård är en del i en ny organisation så blir du en viktig del i utvecklingsarbetet. Vi söker dig som vill utvecklas, växa och prova på olika arbetsuppgifter.
Som servicemedarbetare inom Logistik arbetar du med allt ifrån interna transporter såsom avfallshantering, posthantering, godshantering till patienttransporter, e-tjänstekort, bilpool, material- och textilhantering, måltidsvärdar samt andra serviceuppdrag.
Vi ansvarar dels för transporter inom länets sjukhus, till och från vårdcentraler, folktandvårdsenheter och andra vårdverksamheter.
Som servicemedarbetare inom Lokalvård arbetar du med dagligstäd både självständigt och i team. Det finns även serviceuppdrag som tillexempel slutstäd, mellanstäd och storstäd.
Vi utför även lokalvård på vårdcentraler och folktandvårdsenheter och andra vårdverksamheter.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.
Servicemedarbetare, Närservice, sommaren 2026
Just nu söker vi dig som vill arbeta som servicemedarbetare vid Lindesbergs lasarett.
Tjänsten ger möjlighet att arbeta på respektive enhet eller i en kombination.
Som servicemedarbetare kommer arbetsuppgifterna inom processen måltidsvärd innebära att hantera och förbereda frukost, lunch och middag på vårdavdelningarna. Hantera material och textilier, packa upp och fylla på i de olika förråden.
Inom processen lokalvård kommer arbetsuppgifterna vara dagligstäd, slutstäd och storstäd. Du kommer att arbeta i team och självständigt.
Inom processen gods & avfall och transport kan arbetsuppgifterna innebära transport av patienter, gods, tvätt, avfall med mera.
Arbetet är fysiskt och kräver att du kan följa rutiner och noggrannhet ur hälsoperspektiv
Arbetet sker i sjukhusmiljö och i ditt dagliga arbete kommer du även i kontakt med de patienter som vistas i lokalerna.
Då vi har verksamhet måndag till söndag, både dag och kvällstid så innehåller tjänsten helgtjänstgöring samt skift under kvällstid.
Vi gör vi vårt allra bästa för att du ska känna dig trygg, taggad och förberedd, genom att ge dig en grundlig introduktion anpassad utifrån dina behov och erfarenheter innan du börjar hos oss.
Ett gott humör och hög servicenivå är något vi värdesätter!
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Fyllt 18 år.
Behärskar svenska språket väl i tal, läsförståelse och skrift.
Du har grundläggande datorkunskaper, dvs du kan: använda de viktigaste funktionerna i ord- och textbehandlingsprogram som Microsoft Word och i kalkylprogram som Microsoft Excel, skicka, läsa och svara på e-post i Outlook, söka och hantera information på intranätet
Det är meriterande om du har:
Truckkort A, B och D1.
Körkort B.
SRY-utbildning.
Du är:
Är hängiven
Är medkännande
Är flexibel
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom lokalvård, restaurangbranschen, logistikverksamhet eller annat serviceyrke. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På grund av vikten att säkerställa patientsäkerheten får samtliga kandidater genomföra ett språktest vid en eventuell intervju.
Enligt gällande lagkrav kan tjänsten innebära krav på registerutdrag från belastningsregistret.
Observera! Det är ett krav att du kan börja arbeta kl 06.00 på morgonen samt kunna arbeta helg.
Även kvällsarbete kan förekomma på vissa turer.
Som medarbetare agerar du utifrån Region Örebro läns värdeord samarbete, utveckling och professionalism. Tillsammans skapar vi ett bättre liv!Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Ulrika Nyberg, Enhetschef Logistik 0581-85 877
Jesper Grund, T.f enhetschef Lokalvård 0581-85 159Facklig kontakt
Kommunal 010-442 92 52. Ersättning
Månadslön eller timlön
