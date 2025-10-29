Servicemedarbetare med vaktmästeri erfarenhet
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde så snart som möjligt
Vem söker vi?
Nu söker vi en positiv och ordningsam servicemedarbetare med vaktmästeri erfarenhet som vill arbeta i en roll där serviceanda och laganda står i centrum. Med entusiasm är du vårt ansikte utåt och levererar enastående service varje dag.
I tjänsten ingår bland annat ansvar för den interna servicen och dess kringtjänster. Du ser till att serviceleveransen håller god kvalitet och du strävar efter hög kundnöjdhet. I ditt dagliga arbete kommer du utföra diverse uppgifter där service behövs så som att fylla på frukt, kaffemaskiner, ta hand om inkomna ärenden, posthantering samt bud, byta glödlampor, beställa utrustning, löpande underhålla och reparera inom verksamheten m.m.
Om enheten
Hos vår kund på Södermalm är vi 9st medarbetare i ett härligt team som bemannar vaktmästeri, reception, konferens och lokalvård.
Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar och du måste vara svensk medborgare eftersom verksamheten bedrivs inom militärt område.
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Du har en gymnasieutbildning med praktisk inriktning
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt samtidigt som du kan hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du förstår betydelsen av ett professionellt och flexibelt kundbemötande
• Du har en mycket god administrativ förmåga och är bra på att hålla i många trådar samtidigt
• Du är kvalitetsmedveten, noggrann och prestigelös
• Då arbetet till största delen är självständigt ser vi att du är initiativtagande och självgående
• Du talar och skriver svenska obehindrat
• Du kan kommunicera på engelska
• Tidigare yrkeserfarenhet av fastighetsskötsel, vaktmästeri och posthantering är meriterande
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag!
