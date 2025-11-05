Servicemarknadschef till Wist Last & Buss i Piteå!
2025-11-05
Har du ett naturligt ledarskap, ett skarpt affärssinne och en passion för att skapa nöjda kunder? Då har vi rollen för dig! Vi på Wist Last & Buss söker nu en Servicemarknadschef till vår anläggning i Piteå - en nyckelperson som vill driva, utveckla och inspirera en stark servicemarknadsorganisation inom verkstad och reservdelar.
Vi vill växa i Piteå och söker dig som vill växa tillsammans med oss!
Om rollen
Som Servicemarknadschef får du helhetsansvaret för vår servicemarknad på orten - med personal-, budget- och resultatansvar för 13 engagerade medarbetare.
Du blir en central del av den lokala ledningsgruppen och får en strategisk och operativ roll, där du både utvecklar arbetssätt, driver förbättringar och säkerställer hög kundnöjdhet.
Du leder genom engagemang och tydlighet - och skapar en arbetsmiljö där människor trivs, växer och levererar på topp.
Vi söker dig som
Är en trygg och inspirerande ledare som får människor att växa
Brinner för service, kvalitet och kundrelationer
Har ett affärsmässigt synsätt och förstår vikten av lönsamhet och effektivitet
Kommunicerar tydligt, är lösningsorienterad och handlingskraftig
Du har erfarenhet av att leda och utveckla team, gärna inom verkstad, service, logistik eller annan teknisk verksamhet. Kunskap inom ekonomi, målstyrning och uppföljning är viktigt. Erfarenhet från tunga fordon, LEAN eller förändringsarbete är starkt meriterande.
Därför ska du välja Wist Last & Buss
Hos oss blir du en del av Wist-familjen - ett stabilt, tryggt och familjärt bolag med över 90 års erfarenhet av att ge kunderna bästa möjliga service. Vi tror på enkelhet, ansvar och gemenskap - och på att framgång skapas tillsammans. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest, en familjeägd koncern med rötter från 1932 - där omtanke, tillgänglighet och kompetens är ledord och genomsyrar allt vi gör.
Vi erbjuder dig:
- Ett spännande och varierande arbete med stort eget ansvar
- Stöd från ett starkt nätverk av kunniga kollegor och chefer
- Tillgång till vårt interna ledarskapsprogram - 10 inspirerande dagar fyllda av utveckling
- Förmåner genom vår vinstandelsstiftelse Årsringen, samt möjlighet att nyttja boende i Åre och Hemavan
- Självklart även tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra egna bolag
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Har du frågor är du välkommen att kontakta Regional Servicemarknadschef Petrus Kohkoinen på telefonnummer 0920-21 77 26 eller via petrus.kohkoinen@wistlastbuss.com
. Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen till oss på Wist Last & Buss! Vi ser fram emot att tillsammans med dig fortsätta att utveckla Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar.
Wist strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av två bolag. Wist Last & Buss AB i Sverige med 19 anläggningar från Kiruna i norr till Köping i söder och Wist Last & Buss AS i Norge med 14 anläggningar från Mo i Rana i norr till Volda i söder. Bolagen omsätter ca 3,8 miljarder kronor och har ca 660 medarbetare. Från årsskiftet 2025 presenterar vi även Volvo och Renault lastbilar och bussar på sju anläggningar i Finland genom bolaget Wetteri Power OY. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932 med verksamheter inom bilhandel, träförädling, skogs- och fastighetsförvaltning samt förnybar energi. Koncernen har sitt säte i Östersund och omsätter cirka 8,4 miljarder och har cirka 1 500 medarbetare. För mer information se www.perssoninvest.se
och www.wistlastbuss.se. Ersättning
Månadslön med bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/30". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wist Last & Buss AB
(org.nr 556078-9751) Arbetsplats
Wist Last & Buss, Servicemarknad, Piteå Kontakt
Petrus Kohkoinen 0920-217726 Jobbnummer
9590046