Servicemanager - Flippin ' Burgers
Flippin' Burgers AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Brinner du för service i världsklass och tycker om att leda människor? Vill du vara en del av ett restaurangteam där kvalitet, tempo och gästupplevelse står i fokus? Då kan du vara den vi söker.
Om rollen
Vi söker en erfaren servicemanager som vill ta ett stort ansvar för den dagliga driften i restaurangen. Du leder servicen, coachar teamet och ser till att varje gäst får en förstklassig upplevelse. Rollen innebär även personalansvar och ett nära samarbete med restaurangens övriga ledning.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet under service.
Coacha och utveckla medarbetare.
Ansvara för den dagliga driften och säkerställa hög servicekvalitet.
Planera bemanning och skapa ett välfungerande team.
Introducera och utbilda nya medarbetare.
Säkerställa att rutiner, kvalitet och arbetsmiljö följs.
Vara en förebild i service och värdskap.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som restaurangledare, hovmästare eller servicemanager.
Är en trygg och inspirerande ledare.
Har ett stort engagemang för service och gästupplevelser.
Trivs i ett högt tempo och har förmågan att fatta snabba beslut.
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Talar svenska och engelska.
Vi erbjuder
En nyckelroll på en av Stockholms mest uppskattade burgarrestauranger.
Möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och teamet.
Ett engagerat arbetslag med höga ambitioner och stark gemenskap.
Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV, bild och en kort presentation av dig själv. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: rekrytering@flippinburgers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Servicemanager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flippin' Burgers AB
(org.nr 559255-4108)
Observatoriegatan 8 (visa karta
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113 29 STOCKHOLM Jobbnummer
10011264