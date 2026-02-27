Serviceman till Stockholms amfibieregemente Härnösand
2026-02-27
Serviceman till Stockholms amfibieregemente Härnösand
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar. Stockholms amfibieregemente söker en serviceman för att stödja garnisonens förbandsdelar med stöd inom hamnverksamhet vid Härnösand.
Arbetet omfattar kontroll av bunkeranläggning och infrastruktur i hamn samt allmänt stöd till verksamhetsutövare i hamnen. Arbetet bedrivs i huvudsak vid Härnösand med omnejd.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
• Du är svensk medborgare.
• Du innehar B-körkort för manuell växellåda.
• Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och i tal på engelska.
• Du har god fysisk kapacitet.
Meriterande
• Du har kunskap om försvarssektorn.
• Du har genomfört värnplikt eller har arbetat i Försvarsmakten.
• Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med brandfarliga varor.
• Du genomfört ADR utb.
• Du har truckkort A+B.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god serviceanda och tycker om att arbeta i grupp och självständigt. Befattningen ställer krav på att du är initiativtagande, självständig och att du är mycket ordningsam. God kommunikations- och samarbetsförmåga är avgörande för att lyckas och trivas i rollen. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är civil. Tillträde snarast efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning om du inte har en tillsvidareanställning i dag i Försvarsmakten.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Edvall, stefan.edvall@mil.se
Fackliga representanter
SACO Fredrik Wilson, 073 447 7869
OFR/S Björn Engren, forening55@forsvarsforbundet.se
OFR/O Michael Jarkö, of-amf@officersforbundet.se
SEKO Lenny Johansson, 073 364 0891
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-22. Din ansökan innehåller ett CV där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. 2. Amfibiebataljonens vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden. 2. Marinbasbataljonen logistikförsörjer marinens förband och är både mark- och sjöbaserad. Amf 1 utbildar soldater, sjömän, kustjägare, och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbanden .Amfibiebataljonen, 2.Marinbasbataljonen och Marin militärbas Haninge. Förbandet är baserat i Haninge (Berga).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
