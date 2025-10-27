Serviceman Med C-Körkort Till Elis - Länna
Om tjänsten Arbetsuppgifter
Elis söker en dedikerad medarbetare som kommer att spela en central roll i distributions- och serviceteamet i Länna. I denna befattning som serviceman och chaufför kommer du att vara en viktig länk i vårt dagliga arbete med att tillhandahålla hyr- och tvättlösningar till Elis kommun- och företagskunder. Du blir det vänliga ansiktet utåt för Elis och är ansvarig för hämtning och leverans hos Elis kunder.
Ansvarsområden inkluderar:
Primärt hämtning och leverans av moppar (men även mattor och arbetskläder) hos kunder.
Skapa och upprätthålla goda kundrelationer
Arbete inom vårt service- och distributionslag för att säkerställa leveranssäkerhet
Självständig planering och genomförande av arbetsuppgifter
Arbetstider: 07:00 - 16:00 under vardagar men viss variation kan förekomma.
Anställningsform: Tjänsten är på heltid och inleds med visstidsanställning på upp till 6 månader med mål att övergå till fast anställning för rätt person.
Start för tjänsten: Kring årsskiftet
Adress till arbetsplats: Fräsarvägen 17, 142 50 Skogås
Krav och egenskaperKrav Minst 18 år och har minst C-körkort (för manuell växellåda)
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Giltigt förarkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande Tidigare erfarenhet av servicearbete
Tidigare erfarenhet som chaufför
Egenskaper
Elis söker medarbetare som framför allt är inriktad på att ge en utmärkt service och som alltid sätter kundens behov i första hand. I din roll som en värdefull medlem i Elis service- och distributionslag är det av yttersta vikt att du strävar efter att uppnå de gemensamma målen och ta ansvar för att säkerställa leveransens pålitlighet till kunderna. Ditt arbete kommer att vara mycket självständigt och kräva förmågan att ta stort ansvar samt att effektivt planera din arbetsdag. Eftersom ingen arbetsdag är den andra lik i den dynamiska miljö Elis verkar i, behöver du vara flexibel, problemlösande och stresstålig för att möta de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Arbetet med att distribuera arbetskläder och mattor är fysiskt krävande, så viktigt att du är i bra form och trivs med att arbeta fysiskt.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
LönLön: Enligt kollektiv avtal, Elis är kopplade till IF Metall
Om ElisElis är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa. De skapar mervärden för kunden genom att ta hand om hanteringen av arbetskläder, bädd- och badlinnen, hygienutrustning och golvvård. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuds deras produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept. Elis är ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är de 1600 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och de har 25 anläggningar spridda över landet.
Som ledande företag inom cirkulära tjänster på jobbet erbjuder de textil som tjänst. Med Elis säkerställer du som kund optimal hygien, säkerhet och omsorg - och blir samtidigt del i den cirkulära omställningen. Deras textil- och hygienlösningar hjälper deras kunder ägna sig åt det som är viktigast, deras kärnverksamhet. Och samtidigt minska deras klimatpåverkan. Vägen framåt går i cirklar. Elis driver branschens mest ambitiösa hållbarhetsåtaganden genom deras högt satta mål för textil, människor och klimat.
RekryteringsprocessenMarketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter att du skickat in din ansökan så kommer du få ett mail om att genomföra AI-intervju med Hubert. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar Elis själva över processen.
Ansök nu, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Marketpeople är ett rekryteringsbolag med gedigen erfarenhet, branschledande AI, stark digital närvaro & high tech. Vi levererar marknadens mest moderna och fördomsfria rekryteringsalternativ. Hos Marketpeople får alla sökande chansen att presentera sig och genomföra en intervju med vår AI vilket ger alla sökande samma förutsättningar.
Enkelt uttryckt: Beyond recruitment.
