Serviceledare VS Östersund!
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2026-07-07
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Vill du ha en roll där du gör skillnad – på riktigt?
Hos Bravida VS i Östersund får du möjligheten att kombinera teknik, affär och relationer i en vardag där ingen dag är den andra lik. Här arbetar du nära både kunder och kollegor i en verksamhet som präglas av engagemang, lokal närvaro och stark framtidstro.
Nu söker vi en Serviceledare inom VS som trivs i kontakten med människor och som motiveras av att skapa långsiktiga kundrelationer och affärer. Är du affärsmässig, initiativtagande och gillar att vara spindeln i nätet? Då kan det här vara din nästa roll.
Ditt nya jobb – med kunden i fokus
Som serviceledare hos Bravida VS i Östersund har du en central roll där du ansvarar för att driva och utveckla våra serviceaffärer inom VS. Kärnan i uppdraget är att arbeta nära våra kunder – att förstå deras behov, vara proaktiv och skapa förtroendefulla relationer över tid.
Du är en naturlig kontaktpunkt för kunden och trivs med att ta initiativ, följa upp, identifiera nya affärsmöjligheter och säkerställa att vi alltid levererar med hög kvalitet och professionalism.
Parallellt med kundansvaret leder du den dagliga verksamheten för våra servicetekniker inom VS. Du planerar, fördelar och följer upp arbetet samt skapar förutsättningar för att gruppen ska nå sina mål. Rollen innebär också ett aktivt ledarskap där du coachar, stöttar och utvecklar dina medarbetare genom löpande dialog och medarbetarsamtal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet inom serviceverksamheten.
Coacha och utveckla servicetekniker inom VS
Vara aktiv i kunddialogen och bygga långsiktiga relationer
Identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla befintliga uppdrag
Ansvara för ekonomi, kvalitet och uppföljning i dina projekt
Säkerställa en professionell leverans från start till mål
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av mötet med kunden och som har ett genuint intresse för att skapa affärer genom goda relationer. Du är trygg i dig själv, tar initiativ och är inte rädd för att ta kontakt, följa upp eller föreslå lösningar som skapar värde för kunden.
Du har en god förståelse för affären och ser vikten av att vara närvarande, lyhörd och professionell i alla kontakter.
Vi ser att du har:
God kunskap inom VS-området
Gärna relevant utbildning, exempelvis VS‐ingenjör eller energiingenjör
Ett affärsmässigt arbetssätt och god ekonomisk förståelse
Vana av kundkontakt och relationsbyggande arbete
B-körkort samt god datorvana
Förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift
Som person är du:
Relationsskapande och kommunikativ
Affärsdriven och initiativtagande
Självständig med ett stort ansvarstagande
Strukturerad och lösningsorienterad
Trygg i att representera Bravida i kunddialogen
Ditt nya team – nära samarbete och stark sammanhållning
I Östersund blir du en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra att lyckas. Vi arbetar nära våra kunder och vår lokala förankring är en stor styrka. Här finns både kompetens, arbetsglädje och en vilja att utvecklas tillsammans.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida https://www.bravida.se/jobba-hos-oss/varfor-valja-bravida/
Hur söker jag jobbet?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2026.
Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188)
831 77 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravida Kontakt
Avdelningschef Bravida VS, Östersund
Jimmy Pettersson jimmy.pettersson@bravida.se +4663575301 Jobbnummer
9995559