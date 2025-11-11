Serviceledare till Sandbäckens Rör i Lund
2025-11-11
För att ytterligare förbättra servicen mot kunder och medarbetare stärker vi upp Sandbäckens Rör i Lund söker vi nu en serviceledare.
På Sandbäckens Rör i Lund har vi två fokus; exceptionell service mot kunden och att skapa engagerade team.
Du kommer att arbeta med att leda och stötta montörer, planera arbete och säkerställa att våra serviceuppdrag slutförs korrekt. Du har dina kollegor, VD, samt montörer på fält till hjälp.
Vem är du?
Du är en ambitiös och lösningsorienterad person som trivs i en position med mycket ansvar, du förstår inte bara vikten av goda relationer utan också hur de skapas. Och när vi snackar relationer är det inte enbart med dina kolleger, ditt relationsskapande ska naturligtvis även komma våra kunder till gagn.
Som serviceledare du kommer att leda olika typer av serviceuppdrag inom VVS, det är ett jobb som kräver struktur och stark vilja att leverera resultat. Det är ofta många parter inblandade och ditt jobb blir att se till att lösning levereras med tydlig kommunikation till alla inblandade. Att jobba som serviceledare hos oss tillsammans med sitt team kräver goda ledaregenskaper, både för att leda andra och ett starkt driv att leda sig själv. Det är därför meriterande om du tidigare arbetat i en arbetsledande roll och har en önskan om att utvecklas som person.
B- körkort är ett krav så även utbildning och praktisk erfarenhet av arbete med VVS.
Tjänsten är en nyckelposition i Sandbäckens Rör i Lunds fortsatta utveckling och du kommer ha stora möjligheter att vara med att påverka både rollen och verksamheten.
Är du sugen på att ta nästa steg? Tveka inte, här är möjligheten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: Stefan.u.johansson@sandbackens.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandbäckens Rör i Lund AB
(org.nr 559191-4840), https://www.sandbackenslund.se/
Kalkstensvägen 6 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598235