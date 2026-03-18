Serviceledare Stockholm
Eazy One AB / Chefsjobb / Täby
2026-03-18
Eazy One söker en erfaren serviceledare/teamledare inom lokalvård som är:
Serviceminded
Flexibel och kan jobba olika tider och dagar
Erfarenhet från städbranschen (kontor, livsmedelsbutik, trappstädning etc)
Har B-körkort
Tar ansvar och eget initiativ, har kundkontakt
Kunskap om städmetoder, kemikalier
Talar Svenska & Engelska
Arbetet är i Stockholm, heltid 40 tim per vecka, fördelat på vardagar och helger.
Erfarenhet krävs, vi svarar inte på ansökningar som inte uppfyller kraven.
Svenskt medborgarskap/arbetstillstånd är ett krav.
Eazy One växer och tar in nya uppdrag varje månad. Lön enligt kollektivavtal. Vi är ISO certifierade och Auktoriserade och jobbar enligt särskilda arbetssätt och rutiner. Goda möjligheter finns att bli arbetsledare så småningom.
Hos oss representerar du ett modernt företag som förenklar och gör kundens vardag eazy.
Bli en Eazy One! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: jobb@eazyone.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serviceledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eazy One AB
(org.nr 559415-8825)
183 30 TÄBY
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9805421