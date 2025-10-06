Serviceledare Sandbäckens rör i Uddevalla AB
2025-10-06
Sandbäckens Rör i Uddevalla är ett komplett VS-bolag som erbjuder sina kunder installationer och service till såväl fastighetsägare, byggbolag och till industrin.
Erbjudandet omfattar helheten, från rådgivning och konstruktion till färdiga installationer vid nybyggnad, ombyggnad och vid hyresgästanpassningar.Serviceledare till Sandbäckens Rör i Uddevalla
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda ett engagerat serviceteam? Sandbäckens Rör i Uddevalla söker nu en driven och strukturerad Serviceledare! Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som Serviceledare hos oss ansvarar du för ett team om 9 servicemontörer. Tillsammans utför ni servicearbeten och ramavtalsuppdrag mot kommuner, byggare och fastighetsägare i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg med omnejd. Du leder, planerar och fördelar arbetet, stöttar montörerna i deras dagliga arbete samt säkerställer hög kvalitet och god kundnöjdhet. Du har även kontakt med kunder och samarbetspartners, hanterar offerter och följer upp projekt.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från liknande arbete inom VVS, bygg eller serviceledning
• Är en tydlig och inspirerande ledare
• Har god administrativ förmåga och är van att arbeta strukturerat
• Trivs med att arbeta nära både kunder och medarbetare
• Har B-körkort
Vi erbjuder:
• Ett stimulerande och omväxlande arbete i ett väletablerat företag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och inom företaget
• Kollektivavtal och bra förmåner
• Ett härligt team med hög kompetens och arbetsglädje
Välkommen med din ansökan till oss.
Sandbäckens är en av Sveriges ledande koncerner inom installation och service av olika typer av fastighetstekniska lösningar. Vi erbjuder marknaden hållbara och energismarta installationer inom bland annat VS, sprinkler, el, ventilation och kyla.
