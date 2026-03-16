Serviceledare inom fastighetsautomation till Granitor
2026-03-16
Är du en erfaren tekniker inom fastighetsautomation som vill ta ett större ansvar - eller har du redan erfarenhet av att leda projekt och söker en mer affärsnära roll? Trivs du i en vardag där du får kombinera teknik, kundkontakt och projektledning - och samtidigt vara med och bygga upp något från grunden? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Granitor Electro satsar nu på att etablera och utveckla sin verksamhet inom fastighetsautomation i Linköping och söker därför en Serviceledare som vill vara med på resan.
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se
Om Granitor Electro
Granitor Electro är en del av Granitor-koncernen - ett av Sveriges och Skandinaviens största elteknik- och tekniktjänsteföretag. Granitor arbetar med allt från kommersiella fastigheter och industri till samhällsviktiga verksamheter som sjukhus och offentlig sektor. De har en stark intern kompetens, egna verkstäder för apparatskåpsbyggnation samt bred erfarenhet av projektering, konstruktion och programmering.
Automationsverksamheten är idag väletablerad i Tranås och växer nu vidare till Linköping - där du får en central roll i uppbyggnaden.
Om rollen
I rollen som Serviceledare kommer du att leda och utveckla Granitors verksamhet inom fastighetsautomation till kunder i Linköping och Norrköping samt närliggande områden. Du arbetar affärsnära med att identifiera kundbehov, ta fram lösningar och driva uppdrag från offert till genomförande. Det praktiska utförandet sker i nära samarbete med Granitors automationsavdelning i Tranås, som stöttar med konstruktion, programmering och leverans. Tillsammans ska ni driva Granitors satsning på smarta, hållbara fastigheter och skapa lösningar som gör skillnad för kunder och vår planet. I din roll ingår att:
Besöka kunder, identifiera behov inom fastighetsautomation och bygga långsiktiga relationer genom värdeskapande försäljning och rådgivning
Driva och leda projekt, inklusive kalkyl, offert och uppföljning
Medverka i projektering av styrsystem för värme, kyla, ventilation och energioptimering
Säkra att varje leverans håller tid, budget och kvalitet - med kunden i centrum
Bidra till uppbyggnaden av verksamheten i Linköping och forma ett framtida team lokalt
Du erbjuds:
En nyckelroll i etableringen av Granitors fastighetsautomation i Linköping
Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka både affär och arbetssätt
Stöd från ett erfaret automations-team med hög teknisk kompetens
Flexibla arbetstider, möjlighet till visst distansarbete och tjänstebil
En trygg arbetsgivare med långsiktighet, stabil organisation och utvecklingsmöjligheter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av fastighetsautomation, gärna inom värme, kyla och ventilation
Har god kännedom om vanliga styrsystem och ett intresse för energieffektivisering
Är van vid kundkontakt och trivs i en rådgivande, affärsnära roll
Kommunicerar obehindrat på svenska och har god förståelse för engelska
Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning, kalkylarbete eller ett etablerat kontaktnät i regionen - men viktigast är din tekniska kompetens och din vilja att ta ansvar och utvecklas i en projektledande roll.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som Serviceledare. Vi ser att du är en relationsskapande och affärsmässig person som har en förmåga att kommunicera teknik på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du är självgående, strukturerad och trivs i en roll där du får vara med och bygga upp, påverka och utveckla en verksamhet i tillväxt.
START: Enligt överenskommelse OMFATTNING: HeltidSTAD: Linköping
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
https://www.granitor.se/electro
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Granitor Electro Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se
9798962