Serviceledare El till KWA Rör
Tb-Group AB / Installationselektrikerjobb / Ystad Visa alla installationselektrikerjobb i Ystad
2026-07-08
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KWA Rör är ett etablerat installationsföretag med stark lokal förankring och lång erfarenhet inom VVS, värme, kyla och installation. Företaget arbetar med både service och entreprenader åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare.
Som en del av Instalco-koncernen kombinerar KWA Rör det lokala företagets närhet och flexibilitet med styrkan och kompetensen från en större organisation. Med fokus på kvalitet, engagemang och långsiktiga kundrelationer fortsätter företaget att växa och utveckla sin verksamhet.
Om rollen
Som Serviceledare inom El ansvarar du för att planera och leda projekten – från offert och kalkyl till genomförande och avslut. Du har ett nära samarbete med våra elektriker och fungerar som en kontaktperson gentemot privatkunder, bostadsrättsföreningar och företagskunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Ansvara för kalkyl, resultat och genomförande av serviceuppdrag och mindre projekt.
Ta fram kalkyler och lämna offerter.
Planera, samordna och stötta våra elektriker i det dagliga arbetet.
Ha löpande kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Beställa material och säkerställa att projekten har rätt förutsättningar.
Vi söker dig som har erfarenhet från elbranschen och trivs i en roll där du får kombinera teknik, ledarskap och kundkontakt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett affärsmässigt förhållningssätt. Du tycker om att ta ansvar, skapa goda relationer och driva projekt framåt med kvalitet och engagemang.
Hos KWA Rör erbjuds du en självständig och varierad roll i ett företag med korta beslutsvägar, hög kompetens och ett starkt lokalt engagemang. Som en del av Instalco får du dessutom tryggheten och utvecklingsmöjligheterna som finns i en större koncern.
Ansök senast 31/8. Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du höra mer om tjänsten? Välkommen att kontakta mig på mejl hanna.tisater@tb-group.som Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: hanna.tisater@tb-group.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TB-Group AB
(org.nr 559096-6759)
271 39 YSTAD Arbetsplats
KWA RÖR AB Jobbnummer
9997299