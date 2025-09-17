Serviceledare el till Elajo Motala
Elajo El & Energiteknik AB / Driftmaskinistjobb / Motala Visa alla driftmaskinistjobb i Motala
2025-09-17
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elajo El & Energiteknik AB i Motala
, Linköping
, Ödeshög
, Tranås
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda, utveckla samt inspirera inom el och service? Söker du en ansvarsfull roll där arbetsglädje, utveckling och samarbete står i centrum? Då kan rollen hos Elajo Motala vara nästa steg för dig!
Om rollen som serviceledare
Som serviceledare hos Elajo Motala får du en central roll i vårt team, där du ansvarar för att leda och utveckla vår serviceverksamhet på ett inspirerande och tryggt sätt. Du arbetar nära kunder, medarbetare och leverantörer för att säkerställa hög kvalitet inom installation, service och underhåll av elanläggningar.
Din vardag är varierad och innebär ledarskap, projektledning, tekniskt stöd samt affärsutveckling inom elinstallation. Du arbetar aktivt för att säkerställa både god kundnöjdhet och ett utvecklande arbetsklimat i teamet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet för våra montörer och elektriker
Planera, samordna och följa upp projekt och serviceuppdrag - både administrativa och tekniska delar
Vara kontaktperson gentemot kunder, hantera offerter, order och uppföljning
Säkerställa att lagar, regler och interna rutiner för elinstallation efterlevs
Driva teamets kompetens- och affärsutveckling tillsammans med avdelningschef
Stötta i teknisk problemlösning och fungera som bollplank för kollegor
Ha ansvar för merförsäljning och utveckla långsiktiga kundrelationer
Följa upp ekonomi, kvalitet, miljö- och arbetsmiljökrav inom ansvarsområdet
Kvalifikationer och erfarenhet
Gymnasial utbildning inom el, med ECY-certifikat
Minst 4 års erfarenhet som elektriker
Minst 2 års erfarenhet från liknande roll, till exempel som arbetsledare eller serviceledare inom el
God förmåga att planera, organisera och driva flera uppdrag parallellt
Vana att skapa och vårda kundrelationer samt driva affärer
Erfarenhet av administrativa system inom elbranschen är meriterande
B-körkort är ett krav
Vi ser gärna att du har intresse för digital utveckling och vill bidra till våra innovativa arbetssätt.
Denna position kan komma att innebära att du genomgår en säkerhetsprövning baserat på gällande föreskrifter kring/av säkerhetsskydd.
Personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, lösningsfokuserad och van att engagera andra. Du är kommunikativ, lyhörd och har ett coachande förhållningssätt. Du trivs i en roll med många kontaktytor, bidrar till affärsutveckling och är en god lagspelare som ser såväl individen som teamet.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, att du vill utvecklas - och utveckla andra - i takt med Elajos tillväxtresa.
Vad Elajo erbjuder dig
Egen bil i tjänsten.
Flexibel vardag med utvecklingsmöjligheter och varierande projekt.
En trivsam, inkluderande arbetsmiljö med stort fokus på laganda och samarbete.
Kollektivavtal, personalrabatter, friskvårdsbidrag och stöd genom vår förmånsportal Eljo4U.
Trygg och stabil arbetsgivare som värnar om balans mellan yrkesliv och privatliv.
Tillgång till samtalsstöd inom hälsa, kris, stress, ekonomi och juridik.
Möjlighet att utveckla din tekniska kompetens inom styrsystem, automation och energi.
Elajos värderingar
Vår värdegrund bygger på Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, där alla ges lika möjligheter och olikheter uppskattas och respekteras. Hos Elajo får du möjlighet att kombinera karriär med balans i livet.
Om Elajo
Elajo är en av Sveriges ledande aktörer inom el, säkerhet, mekanik och energi. Med över 800 medarbetare och verksamhet på 39 orter erbjuder vi bred kompetens och utvecklingsmöjligheter. Med lång erfarenhet, bred kompetens och stark lokal närvaro inom vårt teknikområde el & energi levererar vi tjänster inom elinstallation, service och projektering.Publiceringsdatum2025-09-17Så ansöker du
Vill du utvecklas med oss och bli en viktig del av Elajo Motala? Skicka gärna din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag är 2025-10-19.
Vid frågor om rollen är du välkommen att kontakta:
Samuel Jakobsson, Avdelningschef, på telefon: 0141-232 247
Vi ser fram emot din ansökan!
Observera att vi valt rekryteringspartner och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från mediesäljare och externa rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884), https://elajo.se/
Glimmervägen 7 (visa karta
)
591 61 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9513712