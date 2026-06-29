Serviceledare
Vattenfall AB / Elektrikerjobb / Luleå Visa alla elektrikerjobb i Luleå
2026-06-29
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, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Serviceledare som vill vara med på resan! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Serviceledare hos oss kommer du arbeta med projektledning av underhåll och services inom ställverk, kraftstationer och industrier i våra serviceavtal inom stationsunderhåll.
Vi söker dig som motiveras av att skapa de bästa förutsättningarna för teknikerna ute i fält och för organisationen. Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du kommer att hjälpa verksamheten att växa och därtill generera ytterligare möjligheter i samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
I rollen som Serviceledare kommer du främst arbeta från kontoret på din etablering men du kommer även i viss mån vara ute på fält och se till att projekten flyter på som de ska. Arbetet sker mycket självständigt men samtidigt krävs stor samarbets- och kommunikationsförmåga mot såväl interna som externa aktörer. Du kommer jobba nära en serviceledare som arbetar mot samma kundavtal.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för affärsmässig planering samt genomförandet av projekt genom arbetsledning, administration och koordinering
Informera och rapportera om projektens status till beställare
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin
Vara med på byggmöten och i förhandlingar med kund
Aktivt bidra till nya affärer hos nya och befintliga kunder
Aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats
Dagsresor är en naturlig del av arbetet som Serviceledare. Ett mindre antal övernattningar kan förekomma.
Kravspecifikation
Som Serviceledare hos oss kommer du vara teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Det är viktigt att du har lätt för att sätta dig in i olika datorsystem, har administrativ vana och är trygg i en miljö där du driver och följer upp många administrativa flöden samtidigt. Du arbetar metodiskt, håller ordning i system och säkerställer att information och status alltid är uppdaterad.
Vi söker därför dig som vill ta ansvar och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor och kunder, du agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap och du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss, men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el, elkraft, teknik, ekonomi eller annat relevant område
Mycket god datorvana (Office-paketet) samt vana av processtyrt arbete i ärendehanteringssystem
Meriterande arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Meriterande arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet
Meriterande erfarenhet från entreprenadbranschen
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett hållbart liv.
Placeringsort: Luleå. Andra orter kan komma att bli aktuella. Ange önskad placeringsort i din ansökan.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Peter Sehlstedt, Peter.Sehlstedt@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, ida.fagelqvist@vattenfall.com
Under semesterveckorna kan det vara svårt att nå oss, men skicka ett mejl så svarar vi så fort vi kan.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Luleå (visa karta
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977 75 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9983097