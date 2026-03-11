Serviceledare
Vattenfall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Norrtälje Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Norrtälje
2026-03-11
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Norrtälje
, Täby
, Värmdö
, Österåker
, Danderyd
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Serviceledare som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Serviceledare kommer du arbeta i våra stora serviceavtal inom distributionsnät med underhåll av frilednings- och jordkabelnät inom olika spänningsnivåer.
Vi söker dig som motiveras av att skapa de bästa förutsättningarna för teknikerna ute i fält och för organisationen. Arbetet innebär stort fokus på säkerhet, framdrift, engagemang och kvalitet. Vår förhoppning är att du kommer att hjälpa verksamheten att växa och därtill generera ytterligare möjligheter i samarbetet med kunder och leverantörer. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services och tillsammans skapar vi Sverige säkraste arbetsplats!
I rollen som Serviceledare kommer du främst arbeta från ditt kontor men du kommer även vara ute på site. Arbetet är självständigt men samtidigt krävs stort fokus på samarbete och kommunikation mot såväl interna som externa aktörer.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för affärsmässig planering samt genomförandet av projekten genom arbetsledning och koordinering.
Informera och rapportera om projektets status till beställare
Ansvara för det ekonomiska utfallet i projekten/uppdragen samt hantera avslut och uppföljning på ekonomin
Vara med på byggmöten och i förhandlingar med kund
Aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats
Resor är en naturlig del av arbetet som Serviceledare. Projekt inom serviceavtalen kräver kortare dagsresor inom den närmsta geografin.
Kravspecifikation
Som Serviceledare hos oss kommer du vara teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Ledarskap en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande angreppsätt.
Utöver ledarskap är en stor del av arbetet att självständigt kunna driva projekten framåt. Vi söker därför dig som vill ta ansvar och som har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor och kunder, du agerar affärsmässigt med ett gott entreprenörskap och du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, gärna inom el, elkraft, teknik, ekonomi eller annat relevant område.
Arbetslivserfarenhet av arbetsledning eller projektledning
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet alternativt övergripande elkännedom är meriterande
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Vana av processtyrt arbete i ärendehanteringssystem såsom exempelvis BÄST
Erfarenhet av SAP och Power BI.
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Norrtälje eller Östhammar
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Rikard Adamsson, rikard.adamsson@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jessica Dinkel, jessica.dinkel@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Torbjörn Blom (Akademikerna), Magnus Tjergefors (Ledarna), Johan Larsson (SEKO) & Alma Svensson (Unionen). Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
761 41 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje - Vattenfall Jobbnummer
9791826