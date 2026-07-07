Serviceledare - Stockholm
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt kunnig och serviceinriktad person som gillar kundkontakt, planering och att skapa struktur? Vill du dessutom bidra till en mer hållbar framtid? Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Chromafora är ett innovationsbolag inom cleantech med unika patenterade och patentsökta tekniker för vattenrening som baseras på egenutvecklade kemiska processer.
Chromaforas huvudkontor och kemilabb är beläget i Västberga, Stockholm. Här arbetar ett engagerat team som drivs av innovation, hållbarhet och viljan att göra verklig skillnad för miljön.
Om rollen
Som Serviceledare på Chromafora får du en nyckelroll i företagets serviceorganisation och blir den naturliga länken mellan kunder, servicetekniker och externa samarbetspartners. Rollen passar dig som trivs med att kombinera teknisk förståelse med planering, koordinering och kundservice.
Du ansvarar för att ta emot serviceförfrågningar, planera och boka serviceuppdrag samt säkerställa att serviceteknikerna har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Genom att planera resor och serviceinsatser smart bidrar du till en välfungerande serviceorganisation och en hög kundnöjdhet.
I rollen ingår även att skriva servicerapporter efter genomförda uppdrag, offerera reservdelar och tillkommande arbeten, beställa kemikalier samt samordna insatser med externa servicepartners. Du kommer också att besöka kunder för att bygga långsiktiga relationer och säkerställa att de får den service och support de behöver.
Du utgår från Chromaforas kontor i Västberga och arbetar nära ett engagerat serviceteam där samarbete, teknik och kundfokus står i centrum.
Vi söker dig som
Har en teknisk utbildning inom exempelvis driftteknik, serviceteknik, automation eller liknande.
Har erfarenhet från processindustri, fastighetsdrift, industri eller annan teknisk verksamhet där du byggt en god förståelse för tekniska system.
Har erfarenhet av en serviceledande eller koordinerande roll med mycket kundkontakt.
Har god teknisk förståelse och ett genuint intresse för service och kundrelationer.
Har erfarenhet av överordnade styrsystem på användarnivå, vilket är meriterande.
Har erfarenhet av arbete med kemikalier, vilket är meriterande.
Har B-körkort.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen ser vi att du är analytisk, lösningsorienterad och har ett pragmatiskt arbetssätt. Du inger förtroende, är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med både kunder och kollegor.
Du är självgående och strukturerad samtidigt som du uppskattar att arbeta i team där man stöttar varandra och tillsammans skapar de bästa lösningarna. Vi tror också att du har ett naturligt säkerhetstänk, ett helikopterperspektiv och drivs av att leverera hög kvalitet i allt du gör.
Hos Chromafora blir du en del av ett bolag där innovation, hållbarhet och teknik går hand i hand. Här får du möjlighet att arbeta med framtidens vattenrening tillsammans med engagerade kollegor som brinner för att göra skillnad – varje dag.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar Chromafora AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på Elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Vretensborgsvägen 20 (visa karta
)
126 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Chromafora AB Jobbnummer
9995524