Servicekoordinator till JMS i Karlstad
Är du en social och strukturerad person som trivs med telefonen som främsta arbetsverktyg? Vill du ha en flexibel roll där du får kombinera kundkontakt, service och administration i ett familjärt företag? Då kan tjänsten som Servicekoordinator hos JMS Vattenrening i Karlstad vara helt rätt för dig.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
JMS Vattenrening har över 30 års erfarenhet av vattenrening och erbjuder driftsäkra lösningar med hög kvalitet till rätt pris. Hos JMS i Karlstad blir du en del av ett litet, sammansvetsat och familjärt team som består av två säljare, en servicetekniker samt filialchefen.
Som Servicekoordinator arbetar du främst med att kontakta befintliga kunder per telefon för att boka in service av deras vattenfiltersystem och följa upp servicebehov. Du har en central roll i att skapa god kundservice och säkerställa en smidig planering mellan kund och tekniker.
Du erbjuds
En flexibel arbetsplats där du kan arbeta hemifrån och anpassa arbetstiderna efter dina studier
En social roll med många kontakterDina arbetsuppgifter
Boka in servicebesök för filterinstallationer
Bidra till att strukturera och underhålla servicelistor i affärssystemet
Identifiera och hantera kundförfrågningar rörande befintliga filterinstallationer
Fånga upp potentiella säljmöjligheter och förmedla dessa till säljteamet
Administrera och uppdatera kundinformation
Vi söker dig som
Studerar på eftergymnasial nivå på minst 50% med examen tidigast juni 2027, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal, då båda språken används i ditt arbete
Har tidigare erfarenhet av kundbemötande och service
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av telefonförsäljning eller en roll med mycket kundkontakt över telefon
Teknisk förståelse eller erfarenhet från VVS/installation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7CERLK". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
