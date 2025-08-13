Servicekoordinator till Axentia
2025-08-13
Vill du vara spindeln i nätet i ett företag med stark tillväxt, korta beslutsvägar och en positiv teamkänsla? SE HIT!
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som har ett naturligt servicetänk, gillar att lösa problem och trivs med att ha många kontaktytor - både internt och externt. Som Servicekoordinator är du en nyckelperson i att säkerställa att Axentias produkter får den service de behöver och att deras kunder får den support de förtjänar. Här blir du en del av deras Support & Service-team och ansvarar för hela kedjan i deras erviceuppdrag - från kundkontakt till avslutat ärende. Du samordnar med externa servicepartners, håller interna system uppdaterade och ser till att reservdelar når rätt plats i tid. Det är en operativ och kommunikativ roll där du arbetar tätt med både kunder, säljare, servicepartners och produktion.
Du erbjuds
Axentia är ett agilt och framåtlutat bolag med låg hierarki, hög trivsel och många möjligheter att utvecklas. Här är det nära till beslut, idéer välkomnas och projekt kan snabbt bli verklighet.
• Stöttande och hjälpsamma kollegor
• Månadsfrukostar och alltid något gott i köket
• Ett välmående bolag med stabil ekonomi
Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och hantera serviceärenden
• Koordinera internt kring reservdelar och tekniskt underlag
• Sammanställa statistik och följa upp på utförda serviceuppdrag
• Lägga uppdrag och boka tider med externa servicepartners
• Hålla kontinuerlig kontakt med kund och partner under ärendets gång
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 2 års erfarenhet från support, kundtjänst, operativt inköp eller liknande
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• erfarenhet från teknisk service, tekniksupport eller IT-support är meriterande
• ett tredje språk, franska eller tyska är ett stort plus
• god systemvana, gärna från affärs- eller ärendehanteringssystem
• intresse för teknik, gärna förståelse för hur mjukvara och hårdvara samverkar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest:
• ett personlighetstest och
• ett test i kognitiv förmåga.
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Axentia här Ersättning
