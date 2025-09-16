Servicekoordinator teknikbolag i Upplands Väsby
2025-09-16
Teknikföretag söker Servicekoordinator till uppdrag i Upplands Väsby
Vill du arbeta i en administrativ och koordinerande roll med dagliga kontakter både internt och externt? Som Servicekoordinator får du en nyckelposition där du arbetar nära tekniker och kunder, och blir en viktig del av ett engagerat team. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Vill du ha en roll med mycket ansvar och stor variation? Då är detta något för dig! Som Servicekoordinator får du jobba i en viktig stödfunktion nära teknisk verksamhet. Du blir en nyckelperson i ett företag med tydliga processer och engagerade kollegor.
Här finns stora möjligheter att utveckla din förmåga att arbeta i affärssystem, hantera komplexare administration och samarbeta med både tekniker och interna funktioner. Du kommer till en arbetsplats med internationella kontakter och ett starkt teamfokus - där din insats verkligen gör skillnad.
Som konsult är det viktigt att du känner dig trygg i din anställning hos oss på TNG, därför är det bra för dig att veta att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Det innebär att du som konsult omfattas av kollektivavtalets villkor för exempelvis lön, försäkringar, tjänstepension och semester.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som Servicekoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifer vara:
• Registrera serviceärenden via telefon, mail och web i affärssystemet Pyramid
• Koordinera uppdrag till serviceingenjörer
• Hantera reklamationer, garantifrågor och kalibreringsprocesser
• Ansvara för beställning av reservdelar
• Fungera som backup för ansvarig för serviceavtal
Värt att veta
I rollen som Servicekoordinator kommer du att arbeta nära den tekniska avdelningen med ett 20-tal serviceingenjörer i Upplands Väsby, Umeå, Mölndal och Lund. Samtidigt ingår du organisatoriskt i teamet för ekonomi, lager och kundsupport. Du förväntas arbeta på plats i Upplands Väsby, vanliga kontorstider 08:00 - 17:00.
Uppdraget startar omgående och sträcker sig initialt över 6 månader - med möjlighet till både förkortning och förlängning beroende på verksamhetens behov.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är administrativt skicklig, serviceinriktad och van att hantera många ärenden samtidigt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att kommunicera med både kollegor och kunder.
Du tar ansvar för dina uppgifter och ser till att de blir slutförda med hög noggrannhet. Du arbetar metodiskt och organiserat, och följer upp ärenden för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna. Noggrannhet, service och kundfokus är ledord som du identifierar dig med.Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning
• Erfarenhet från liknande administrativa/serviceinriktade roller
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift
• God datorvana - särskilt i Word, Excel och Outlook
Meriterande:
• Kunskap i affärssystemet Pyramid
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Cecilia Lennér 0736790621 Jobbnummer
9512336