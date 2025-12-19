Servicekoordinator / Serviceplanerare
Pawr AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pawr AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Om företaget
Företaget är ett internationellt bolag inom maskiner för biltvättar, fordonsvård och fordonsvårdlösningar. Man har sitt svenska huvudkontor i Staffanstorp där också denna tjänst kommer att vara placerad. Däremot har företaget kunder och tekniker i hela Sverige. Mer information om företaget ges av ansvarig rekryterare längre fram i rekryteringsprocessen.
Om rollen
I rollen Servicekoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att stötta företagets tekniker i deras dagliga arbete ute i fält. Detta inkluderar allt från service-/installations/reparationsplanering och beställningar av reservdelar till order- och lagerhantering, likväl kommer du hantera leverantörsärenden via telefon och mail samt materialplanera. Du sitter tillsammans med Servicechefen lokalt i Staffanstorp och har ett nära samarbete med den internationella organisationen gällande teknisk support och materialleveranser.
Mer ingående innebär tjänsten:
• Ta emot kundärenden inom service, reparation och installation över telefon och mail
• Resursplanering och utbokning av egenanställda tekniker samt underentreprenörer
• Administrera arbetsordrar och följa upp utfört arbete med kund och tekniker
• Medverka vid förbättringsarbete och effektiviseringsförändringar
Denna tjänst inleds som en konsultinhyrning med anställning hos oss på Emploid med planerad övergång till kundföretaget.
Om dig
Vi söker dig med ett högt personligt driv och som ständigt strävar efter att röra dig framåt. En strukturerad serviceanda genomsyrar ditt arbete, och du är inte rädd för att testa nya vägar för att nå dina mål. Med ett stort mått av teknisk nyfikenhet och kunskap tar du dig an ditt arbete, där du vill kunna sätta dig in i allt från produktutbud till hur kunderna fungerar. Eftersom du kommer arbeta relationsbyggande är det viktigt att du är trovärdig i din kommunikation och inger trygghet gentemot tekniker och kunder.
Därutöver är det för tjänsten viktigt med:
• Dokumenterad erfarenhet inom servicekoordinering inom en teknisk fältverksamhet
• Erfarenhet av att arbeta i ett ERP- eller CRM-system samt har kunskaper i Excel
• God förståelse för svenska och engelska i tal och skrift
• Körkort B
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Staffanstorp
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sökord: Servicekoordinator, Service Coordinator, Serviceplanerare, Serviceadministratör, Planner, teknisk support, Malmö, Lund, Trelleborg, rekrytering, heltid Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pawr AB
(org.nr 559009-2481) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emploid AB Jobbnummer
9657981