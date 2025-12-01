Servicekoordinator, Rosenqvists Irrigation
Tycker du om att planera, samordna och ge bra service i kontakten med människor? Har du dessutom ett tekniskt intresse och drivs av att hitta smarta lösningar i vardagen? Då kan du vara den vi söker som servicekoordinator till Rosenqvists Irrigation.
Din roll
Som servicekoordinator är du navet i vår verksamhet och ser till att vardagen fungerar - både i verkstaden och ute i fält. Du planerar och leder arbetet för eftermarknad för våra mekaniker och fungerar som en viktig länk mellan kund, verkstad och service. Du bistår dessutom sälj med värdefull produktkunskap.
Som servicekoordinator arbetar du bland annat med:
* Ta emot och hjälpa kunder via telefon, mail eller på företaget.
* Samordna serviceuppdrag på fältet eller i vår egen verkstad.
* Utveckla och underhålla vårt servicesortiment
* Hantera arbetsorder i affärssystemet Pyramid.
* Sköta garantihantering och administrativa uppgifter kopplade till serviceuppdrag
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och ett brinnande teknikintresse. Du har några års erfarenhet från liknande roll - gärna från liknande bransch så som lantbruks- eller skogsmaskiner. Du har god datorvana och behärskar engelska i både tal och skrift
Som person är du strukturerad och tydlig i din kommunikation, både med kunder och kollegor. Du trivs med att ha överblick och får energi av att planera, samordna och lösa problem - alltid med kunden i fokus!
Om Rosenqvists Irrigation
Rosenqvists Irrigation är Sveriges enda producent av bevattningsmaskiner och har levererat över 4000 bevattningsmaskiner genom åren och våra bevattningsmaskiner är ett begrepp i branschen. Vi levererar kompletta bevattningslösningar oavsett verksamhet och storlek på projektet.
Sedan början av 1970-talet har vi tillverkat egenutvecklade bevattningssystem för lantbruket och är en komplett leverantör av bevattningssystem. Rosenqvists Irrigation har en marknadsledande ställning inom bevattningssystem till det svenska lantbruket, men har även en rad kunder runt om i världen.
Sök tjänsten idag!
I denna rekryteringsprocess har Rosenqvists Irrigation valt att samarbeta med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Svensson på tel. 044-203871 eller via e-post: linda.svensson@jeffersonwells.se
