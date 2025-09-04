Servicekoordinator | John Deere | Stockholm
Manpower AB / Administratörsjobb / Botkyrka Visa alla administratörsjobb i Botkyrka
2025-09-04
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Botkyrka
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Har du ett tekniskt intresse, ett öga för planering och trivs i en roll med mycket kundkontakt? Vi på Jefferson Wells söker nu en strukturerad och lösningsorienterad servicekoordinator till vår kund John Deere i Märsta. Du får en central roll där du planerar teknikers arbete, hanterar arbetsorder och har löpande kontakt med både kunder och verkstad - Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Märsta, Stockholm
Start: Början av september 2025
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 1 år med möjlighet till förlängning
Arbetstid: 07:00-16:00 (40 tim/vecka)
Om jobbet som servicekoordinator
Som Servicekoordinator ansvarar du för att leda arbetet för mekaniker både inne i verkstaden och ute i fält. Du kommer även att sälja reservdelar till skogsmaskiner. Du ansvarar för att planera dagliga insatser, hantera arbetsorder i affärssystemet IFS och följa upp ärenden med hög noggrannhet.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Planering och koordinering av serviceuppdrag för tekniker i verkstad och på fält
* Administrera och följa upp arbetsorder i affärssystem (IFS eller liknande)
* Hantera garantier, reservdelar och planera maskinleveranser
* Ha tät kundkontakt via telefon och på plats
* Samarbeta med verkstadspersonal för att säkerställa kvalitet och effektivitet
Den vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trivs i en roll med mycket ansvar och kundkontakt. Du har ett tekniskt intresse, är noggrann i ditt arbetssätt och van att planera och prioritera. Din sociala förmåga, ditt driv och din serviceinriktade inställning gör att du snabbt skapar goda relationer både internt och externt.
Vi ser även att du har:
* Erfarenhet av kundkontakt och service
* Tidigare arbete i affärssystem (IFS eller liknande, t.ex. SAP, Visma, Monitor)
* God datorvana
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
* Minst gymnasieutbildning, gärna fordonsmekanisk eller annan teknisk utbildning
* Erfarenhet av administrativt arbete och hantering av arbetsorder
Meriterande är om du har erfarenhet som mekaniker, gärna med tunga maskiner eller skogsmaskiner. Kunskap om reservdelshantering och lager är också värdefullt, liksom B-körkort.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3d0c630a-526f-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Robin Westin robin.westin@manpower.se Jobbnummer
9491893