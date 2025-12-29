Servicekoordinator
The Place AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Place AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Servicekoordinator som vill arbeta i en service- och kundnära roll med fokus på planering, koordinering och uppföljning. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö med högt tempo, nära samarbete och starkt kundfokus. Du kommer att ingå i ett team med 13 engagerade kollegor.
Kontoret är beläget i Hyllie, Malmö och önskat startdatum är 19 januari 2026. Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig initialt till slutet av maj 2026, där du blir anställd som konsult via The Place. Det finns möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 08.00-17.00, med möjlighet till distansarbete någon eller några dagar i veckan i samråd med teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Ansvara för resursstyrning och koordinering av tekniker
Planera service, servicekontrakt samt beställa och hantera ad hoc-serviceuppdrag
Följa upp servicekontrakt och säkerställa att åtaganden uppfylls
Hantera uppdrag, orderavslut och prioritera inkommande serviceärenden
Utföra övrigt administrativt arbete kopplat till serviceverksamhetenPubliceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
I rollen ser vi gärna att du har följande:
Kandidatexamen inom ekonomi, marknadsföring, service eller liknande
God förmåga att arbeta strukturerat, effektivt och kundfokuserat
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är lyhörd, serviceinriktad och trivs i en föränderlig vardag. Du är nyfiken, initiativtagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du arbetar gärna i ett högt tempo, är lösningsorienterad och tvekar inte att ta dig an nya utmaningar. Din positiva inställning och ditt engagemang bidrar till både goda kundrelationer och ett starkt teamarbete.
Mer om anställningen
Start: Måndag 19 januari 2026
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig initialt till slutet av maj 2026, där du blir anställd som konsult via The Place. Det finns möjlighet till förlängning.
Arbetstid: Heltid, måndag-fredag kl. 08.00-17.00, med möjlighet till distansarbete någon eller några dagar i veckan i samråd med teamet.
Placering: Huvudkontoret ligger i Hyllie, Malmö
Låter det som du? Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! Urvalet hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.The Place - Sveriges enda Worklife PartnerLåter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6987110-1768686". Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Stortorget (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
The Place Jobbnummer
9665291