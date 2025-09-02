Servicekoordinator
2025-09-02
Vi söker en kollega till vår service och supportavdelning. Du kommer arbeta som servicekoordinator och ha ansvar för hela kedjan, från inkommit ärende till avslut. Tjänsten ställer krav på stor organisationsförmåga, servicekänsla och god tekniskt förståelse.
EcoGuard AB agerar i en tillväxtbransch där våra tjänster hjälper fastighetsägare att minska sin energianvändning och därmed skapa en minskad miljöpåverkan. Om du har ett tekniskt intresse och är en god administratör samt lockas av att arbeta i ett bolag med stark teamkänsla och stort fokus på kundvård kan denna tjänst vara rätt för dig.
Vi sitter i nyrenoverade lokaler på söder i Örebro, nära citykärnan med goda kommunikationer. Vi bjuder på gemensam frukost varje dag och varje tisdag finns det möjlighet att spela Padel med dina kollegor.
För att lyckas hos oss önskar vi att du har relevant erfarenhet och bakgrund. Vi ser gärna att du tidigare arbetat i en serviceorganisation och ser snabb och god kundservice som en självklarhet, dessutom vill vi att du har kul på jobbet så du får gärna vara med och bidra till en härlig stämning på EcoGuard. Datorn och telefonen är dina främsta verktyg och tjänsten kräver att du tar eget ansvar för ditt dagliga arbete. Du ska trivas med att självständigt driva varje enskilt ärende till mål samt nogsamt dokumentera ditt arbete. Du kommer arbeta nära vår supportavdelning och även våra projektledare.
Huvudarbetsuppgifter:
• Självständig driva inkomna serviceärenden. Detta innebär löpande kundkontakt, hantera utbytesprodukter både praktiskt och administrativt, debitering av utfört arbete samt registrering av ärenden i vårt ärendehanteringssystem.
• Upprätta och underhålla kontakter med underentreprenörer samt vid behov teckna avtal med dem.
• Hantera reklamationer och garantier.
• Lägga produktorder och hantera mindre beställningar som ligger utanför de ordinarie projekten.
• Administrera, utskick och förvaring av serviceavtal.
• Ansvara för årsfakturering och löpande fakturering av alla EcoGuards tjänster i serviceavtalet.
• Registrering i databaser och av EcoGuard tillhandahållna system. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecoguard AB
Klerkgatan 18
702 44 ÖREBRO
