Servicekoordinator - Kraftsam Personal AB - Organisationsutvecklarjobb i Järfälla

Kraftsam Personal AB / Organisationsutvecklarjobb / Järfälla2021-04-13VI SÖKER EN SERVICEKOORDINATOR / SERVICEPLANERARETill vår kunds kontor i Järfälla söker vi nu en Servicekoordinator/ServiceplanerareTjänsten innebär att du planerar och strukturerar våra teknikers uppdrag i Sverige och Norge. Arbetet innebär att man löpande ser till att fylla våra teknikers arbetsdagar med lämpliga serviceuppdrag utifrån olika kriterier som tex lämpliga resrutter och typ av uppdrag. Då arbetsuppgiften berör tekniska produkter och tjänster är erfarenhet om tillverkande industri och mekanisk service fördelaktig. Tjänsten innefattar även uppföljning av teknikernas genomförda service.Planera in serviceuppdrag för ca 6 servicetekniker i ett planeringsverktygMottagning och bokning av olika serviceuppdrag, direkt kontakt med kunder via telefon och mailKontrollera och skicka utförda servicerapporter till kundenSkapa och skicka offerter på reservdelar utifrån servicerapporterFöra dialog med leverantörer på engelska i tal och skriftKommunicera och samarbeta med våra resande säljareFakturera serviceuppdragVi söker dig som har tekniskt intresse och utbildning på minst gymnasienivå samt minst två års erfarenhet av att arbeta med kunder och service inom industrin. Din IT vana är god och du kan kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av våra produktområden eller vårt affärssystem Movex M3 samt Superoffice är något vi ser som extra meriterande men inget krav. Du har en mycket god förmåga att ge hög service och skapa goda relationer till både kollegor och kunder. I rollen styr och leder du servicetekniker i deras vardag. För att lyckas behöver du även ha en mycket god förmåga att hantera flertal parallella uppgifter samtidigt och vara kommunikativ.Vi tror även att du som söker har ett innovativt synsätt för att hela tiden förbättra samt utveckla de områden som tjänsten omfattar. Du som söker har en logistisk förmåga och en tidigare yrkeserfarenhet som passar väl in på den fallenhet som krävs för en löpande realtidsplanering.Teknisk administratörGod datavanaGod kommunikativ förmågaBehärskar engelska i tal och skriftOrganiserad och struktureradDu erbjuds en företagskultur som uppmuntrar till samarbete och gemenskap. Samarbete med utesäljare och leverantörer i europa tillhör vardagen. Vi erbjuder kontinuerligt utbildning genom bland annat vår interna skola "Academy" vilket gör att våra medarbetare trivs och stannar länge i bolaget. Vi har roligt ihop vilket brukar vara en nyckel till framgång.Kul på jobbet med en familjär stämning!Stor variation i vardagen med utmanande och kunniga kollegor.Utbildning genom bland annat vår interna "Academy"Sociala aktiviteter tillsammans med teamet och hela företagetFör frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare mango.dahlstrom@kraftsam.se eller johan@kraftsam.se Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten ska tillsättas omgående så vi ber dig att skicka din ansökan i form av CV och personligt brev snarast möjligt där du beskriver varför just du passar för tjänsten.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-04-13Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-14Kraftsam Personal AB5687712