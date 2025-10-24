Servicekoordinator - konsultuppdrag i Västerås via Poolia
Vi på Poolia söker nu en servicekoordinator till ett spännande konsultuppdrag hos en av våra industrikunder i Västerås. Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår till 2 november 2026, med placering på plats hos kund.
Som konsult hos oss blir du anställd av Poolia och uthyrd till kundföretaget. Du får därmed en trygg anställning med kollektivavtal, samtidigt som du får möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö hos en av Sveriges ledande industriverksamheter.
I rollen som Service Coordinator ansvarar du för att koordinera servicearbetet på plats och säkerställa att det utförs i enlighet med kundens och företagets rutiner, standarder och policys. Du fungerar som huvudkontakt för kunden under hela uppdragets genomförande och har en nyckelroll i att upprätthålla en god och långsiktig relation.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Koordinera och följa upp servicearbete på plats
Vara kontaktperson gentemot kund under uppdragets gång
Hantera kundförfrågningar och krav samt säkerställa löpande kommunikation
Bidra till effektiva och säkra arbetsprocesser i enlighet med interna och externa standarder
Vem är du?
Vi söker dig som har en god administrativ och kommunikativ förmåga samt trivs i en roll där du har många kontaktytor.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete i MS Office
Erfarenhet av SAP är en stark merit
Förståelse för eller erfarenhet från projektleveranser är en fördel
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och trivs med att ha en koordinerande roll i en teknisk miljö.
