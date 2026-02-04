Serviceinriktade restaurangmedarbetare sökes
2026-02-04
Vill du vara med och skapa framtidens Mackverket?
Vi är ett snabbt växande restaurang- och cateringföretag som söker hungriga medarbetare som vill vara med på vår resa!
Nu söker vi ännu fler medarbetare till våra enheter runt om i Stockholm.
Är du en driven, serviceinriktad och stresstålig person? Gillar du utmaningar och ett högt tempo? Gillar du teamwork och ha roligt på jobbet? Då kanske det är dig vi söker till oss på MACKVERKET.
Mackverket är ett kök med kärlek för kvarter, råvaror och matiga mackor. Ett professionellt kök och en familjär atmosfär där varje kund ses som en stammis - är grundvärderingar som är av största vikt för oss.
Hos oss får du känna på hur det är att jobba i ett öppet kök dvs att man både har ansvar för matlagning och att ta emot gästerna. En stark servicekänsla är viktigt för att passa in hos oss!
Vi ser gärna att du har erfarenhet ifrån liknade arbetsuppgifter och du får gärna vara utbildad kock eller liknande. B-körkort är meriterande.
Läs mer om oss www.mackverket.se
Skicka in din ansökan, med CV och personligt brev, till jobb@mackverket.se
och märk ansökan "medarbetare till enheter i Stockholm".
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
