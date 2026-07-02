Serviceinriktad vaktmästare till Tumba
Adecco Sweden Aktiebolag / Vaktmästarjobb / Botkyrka Visa alla vaktmästarjobb i Botkyrka
2026-07-02
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Botkyrka
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tycker du om att arbeta praktiskt, ta ansvar för din egen arbetsdag och vara en viktig del av en välfungerande verksamhet? Vi söker nu en serviceinriktad vaktmästare till en konferensanläggning i Tumba. I rollen arbetar du med både konferensservice och fastighetsrelaterade uppgifter. Du hjälper till att skapa en välkomnande miljö för besökare, ser till att lokaler och gemensamma ytor håller hög standard samt utför praktiska arbetsuppgifter för att anläggningen ska fungera smidigt i det dagliga arbetet. Det här är en roll för dig som trivs med rutiner och eget ansvar, har ett praktiskt handlag och tycker om att ge god service.
Om rollen
Du blir en del av ett mindre team som ansvarar för konferens- och restaurangservice på anläggningen men arbetar till stor del självständigt med dina egna ansvarsområden. Arbetet omfattar såväl konferensservice som löpande tillsyn, underhåll och skötsel av området och byggnaderna. Du kommer att ha daglig kontakt med interna kunder och besökare (på svenska och engelska) och blir en viktig representant för verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Supportera interna och externa kunder inom konferensservicen
Säkerställa att konferenslokaler, gemensamma ytor och byggnader håller en hög standard
Ansvara för ordning och reda i och omkring fastigheterna
Utföra enklare reparations-, monterings- och underhållsarbeten
Hantera felanmälningar och åtgärda problem där det är möjligt
Genomföra daglig rondering och tillsyn av flera byggnader inom området
Hantera avfall, återvinning och andra löpande driftsuppgifter
Utföra enklare utomhusarbete såsom sopning, sandning och snöröjning vid behov
Ha kontakt med externa entreprenörer när specialistkompetens behöver anlitas
Hjälpa till med övriga arbetsuppgifter som bidrar till att verksamheten fungerar smidigt
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra
Är representativ och professionell i mötet med besökare och kollegor
Är självgående och bekväm med att planera och prioritera ditt eget arbete
Har ett gott öga för detaljer och ser vad som behöver göras
Är praktiskt lagd och tycker om att lösa problem
Tar ansvar och har förmåga att fatta egna beslut i det dagliga arbetet
Trivs med ett fysiskt aktivt arbeteKvalifikationer
B-körkort är ett krav då du använder bil i arbetet
God svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska för att kunna kommunicera med internationella besökare
Grundläggande datorvana
Erfarenhet från serviceyrken, vaktmästeri, fastighetsskötsel eller liknande är meriterande men inget krav
Anläggningen ligger en bit från kollektivtrafiken och för att kunna ta dig till och från arbetsplatsen på ett smidigt sätt ser vi därför att du har tillgång till egen bil. I tjänsten används även verksamhetens bil för arbetsrelaterade transporter inom området. Vi lägger stor vikt vid personlighet, inställning och vilja att lära. Du behöver inte ha flera års erfarenhet av liknande arbete – det viktigaste är att du är ansvarstagande, serviceinriktad och har ett praktiskt handlag.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag på tre månader med planerad start den 11 augusti. Parallellt planerar verksamheten att påbörja sin egen rekryteringsprocess i höst för en permanent lösning och du som konsult kommer kunna ansluta till kundens egen rekryteringsprocess för den permanenta positionen om du önskar.
Rollen är initailt Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Om du är intresserad av rollen rekommenderar vi därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Fredrik Löfgren Fredrik.Lofgren@adecco.se Jobbnummer
9988886