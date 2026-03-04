Serviceinriktad telefonist
2026-03-04
Nu söker vi en serviceinriktad telefonist.
I denna roll är du ofta den första kontakten med kommunen. Du samarbetar tätt med andra medarbetare som möter våra kunder. Tillsammans har ni en nyckelroll i att skapa en trygg, tillgänglig och professionell service. Tjänsten är placerad på kommunikationsavdelningen som leder kommunens interna och externa kommunikationsarbete.
Den tekniska utvecklingen inom kommunikation och service går snabbt och har under de senaste åren bidragit till att rollen som telefonist utvecklats och breddats. Nya digitala verktyg, kanaler och arbetssätt skapar ökade möjligheter att ge effektiv och tillgänglig service, samtidigt som kraven på flexibilitet och digital kompetens ökar. Detta innebär att rollen ständigt utvecklas i takt med våra invånares behov och digitaliserings möjligheter. Dina arbetsuppgifter
Arbetet präglas av ett högt servicefokus, ett gott bemötande och ett stort engagemang för att hjälpa människor i olika situationer. Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
- Vägleda invånare, företagare och besökare via främst telefon, men även via andra kanaler.
- Besvara frågor som rör hela kommunen och säkerställa att rätt information når rätt mottagare.
- Vara ett stöd när informationen i digitala kanaler inte räcker till.Kvalifikationer
För att trivas i rollen är du flexibel, initiativtagande och har ett genuint intresse för service, digitalisering och att göra vardagen enklare för våra invånare, företagare och besökare. Du är omvärldsorienterad med intresse av vad som händer i samhället. Du behöver också ha en positiv människosyn och förmåga att bygga relationer med andra, lätt för att samarbeta och vara lyhörd.
Arbetet förutsätter:
- Att du har ett intresse av samhällsfrågor.
- Att du har god digital kompetens och förmåga att hantera flera system parallellt.
- Att du är snabb på att hitta, tolka, ta till dig och förmedla information på ett sätt som gör det enkelt för andra att förstå.
- Att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska språket.Utbildningsbakgrund
Avslutad gymnasieutbildning inom exempelvis service, kommunikation, administration eller ett annat område som vi bedömer som lämpligt. Eftergymnasial utbildning med service- eller samhällsinriktning är meriterande.Erfarenheter
Du bör ha erfarenhet av arbete inom service- och informationsyrken. Meriterande är erfarenhet från arbete i kontaktcenter, medborgarkontor, kundcenter, callcenter, reception eller liknade roll där många kundkontakter ingått - gärna med stort fokus på telefoni.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
