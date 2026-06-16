Serviceinriktad tekniker sökes!
OIO Väst AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Stockholm Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Stockholm
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Sverige har vunnit VM-premiären med 5-1 och i och med det är sommaren officiellt inledd! Det finns dock många andra sommartecken som är på ingång och ett av dem är att getingar och andra insekter börjar vakna ur vinterdvalan.
Beroende på väder och en rad andra svåranalyserade faktorer blir det under sommaren fler eller färre getingar och andra insekter. För vår kund som arbetar med skadedjurssanering innebär det att man inför sommaren inte vet hur många skadedjurstekniker man är i behov av – plötsligt kan det helt enkelt smälla till och behovet av fler serviceinriktade tekniker kan uppstå i stort sett över en natt.
Av den anledningen letar vi nu proaktivt efter dig som:
Finns tillgänglig för omgående start och är tillgänglig att arbeta i sommar
Har B-körtkort (bilen du kommer köra är automatväxlad)
Har god social kompetens och trivs i kundnära roller
Ej är allergisk (eller rädd) för getingar och andra insektsstick
Kan svenska och engelska väl i tal och skrift
Hur kommer det här fungera?
Det här blir alltså en lite speciell jobbannons. Vår kund har just nu inte behov av att introducera nya kollegor. Däremot kommer de högst troligt ha behov av nya tekniker under sommaren.
Vi kommer därför att:
Publicera denna annons för att komma i kontakt med dig som är tillgängliga omgående och intresserade av att finnas tillgänglig när behovet från vår kund dyker upp
Intervjua och genomföra hela vår rekryteringsprocess i väntan på att vår kunds behov dyker upp
Följa upp med dig och övriga relevanta kandidater veckovis för att stämma av ditt uppdaterade intresse/tillgänglighet om uppdrag skulle dyka upp
Ambitionen är därefter att den dag som behovet av tekniker dyker upp så kommer du bokas in på intervju med kunden med chans till anställning med omgående start och introduktion kort efter din intervju.
Låter detta upplägg intressant? Läs då vidare nedan för mer information om rollen!
ArbetsuppgifterKöra till kunder enligt en planerad rutt i en företagsbil
Utföra sanering av getingbon hos privatpersoner och företag i hela Stockholm
Skapa trygghet för kunden genom professionell och tydlig kommunikation med kund
Dokumentera utfört arbete via digitala verktyg (mobil)
Planera och genomföra arbetsdagen utifrån bokade uppdrag
Personliga egenskaperAnsvarsfull och pålitlig
Serviceinriktad och trevlig i kundbemötandet
Självgående och initiativtagande
Lösningsorienterad
Strukturerad och punktlig
Kommunikativ och trygg i mötet med kund
Meriterande erfarenheter
För den här rollen är personliga egenskaper och en vilja och ambition att göra ett bra jobb det viktigaste. Däremot är det meriterande (men inget krav) om du:
Erfarenhet av serviceyrken eller kundkontakt
Erfarenhet av praktiskt eller tekniskt arbete
Körvana under hela dagar
Tidigare arbete i fält (t.ex. hantverk, installation eller sanering)
Viss erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav – rätt inställning och vilja att lära värderas högt
Vår kund erbjuderGrundlig upplärning inför uppdragets start
Medåkning med erfaren tekniker under introduktionen
Tillgång till ett erfaret team av tekniker
Stöd från bokningsteam som planerar dina uppdrag
Löpande support i det dagliga arbetet
Ett varierande och självständigt sommarjobb
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO. Uppdraget är menat att pågå från startdatum och under resterande del av sommaren/högsäsongen. För rätt person och om behovet dyker upp kan detta leda till långsiktig anställning om alla parter trivs med samarbetet.
Övrig informationOmfattning: Heltid, 08:00-16:30 (1 timmes lunch)
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Kontaktperson: Per Carnestedt (per.carnestedt@oio.se
)
Lön: Timlön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att när kunds behov väl dyker upp kan tjänsten komma att tillsättas snabbt.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Consultant Manager
Per Carnestedt per.carnestedt@oio.se Jobbnummer
9966770