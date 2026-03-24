Serviceinriktad Student till Reception och Växel sökes!
Är du i början av dina studier och är sugen på ett spännande och långsiktigt extrajobb inom reception och växel så har du hittat helt rätt! Här får du möjlighet att leverera det där lilla extra till kund och dessutom bli en del av prestigelöst team som kännetecknas av laganda! Sök redan idag - Urvalet sker löpande!
Information om tjänsten
Vi letar nu efter en driven student som vill ha ett meriterande extrajobb att komplettera studierna med! I rollen som receptionist och växeltelefonist har du en flexibel vardag där du tillsammans med teamet säkerställer allra bästa möjliga service gentemot kund och besökare! Du kommer ingå i ett team om 15 personer som längtar efter att få välkomna dig in i arbetet. Arbetet innefattar både reception, konferens, event och växel!
Professionals Nord söker i samarbete med ISS en receptionist/växeltelefonist. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos ISS ute hos deras kund. Du förväntas arbeta 2 vardagar i veckan med flexibla arbetstider mellan 07.00-18.00 där vi tar hänsyn till dina studier. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och ISS önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
För detta uppdrag krävs att du som kandidat genomgår screeningprocess och bakgrundskontroll som görs i slutskedet av kundföretaget vid ett erbjudande.
Du erbjuds
Ett långsiktigt meriterande extrajobb på sidan av dina studier.
En plats i ett härligt och välkomnande team som ser fram emot att lära dig allt du behöver veta för att lyckas i rollen.
En närvarande konsultchef på PN som stöttar dig under hela uppdragets gång för att säkerställa din utveckling och trivsel!Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
I rollen som receptionist/växeltelefonist hos ISS kommer du leverera service som gör skillnad, ge ett positivt första och sista intryck i mötet med kundens gäster och kollegor samt vara ansiktet utåt! Du kommer hjälpa kollegor och gäster med frågor kring bland annat möten och event- från bokning till genomförandet samt teknikstöd. Exempel på arbetsuppgifter:
Välkomna besökare och hjälpa dem med allt från bokningar, administrera passerkort och hänvisa till konferensrum som du förberett med utrustning.
Arbeta i växeln och tar emot samtal från kund som du hjälper vidare beroende på deras ärende så de hamnar hos rätt kontaktperson.
Arbeta på kundens flera spännande event där det handlar om att förbereda allt från frukostevent till julfest! Här behöver du vara tillgänglig efter arbetstid men detta kanske passar dina studier allra bäst!
Hjälpa till med andra uppgifter som kan dyka upp på kontoret. Så som mindre flyttar, handdukshantering, skåpsärenden m.m
Vi söker dig som
Har minst två år kvar av universitetsstudier, förslagsvis Socionom, Juridik, Personalvetare eller liknande.
Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.
Har ett stort intresse för människor och erfarenhet av att leverera god service!
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos ISS! Därför tror vi att du är en flexibel lagspelare som aldrig är sen på att hjälpa och stötta dina kollegor för att leverera bästa service till kund! Du tar initiativ i ditt arbete och har förmåga att se till helheten på kontoret, du är också prestigelös inför oförutsägbara förändringar i din planerade dag och kan flexibelt ställa om för att teamet ska nå sina mål!
START: Omgående, enligt överenskommelse.
OMFATTNING: Behovsanställning deltid
STAD: Stockholm, Solna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Filippa Furugren
info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
https://www.issworld.se/
ISS Facility Services AB
Filippa Furugren filippa.furugren@pn.se
9817273