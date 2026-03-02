Serviceinriktad showroom säljare
My Window AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos My Window AB i Stockholm
, Danderyd
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett händelserikt företag med goda utvecklingsmöjligheter? Nu söker vi dig med ett stort engagemang som brinner för god kundservice och som vill arbeta med showroom försäljning!
Om företaget My Window
My Window är en av de ledande aktörerna inom fönsterinredning i Stockholm och ingår i ett internationellt nätverk som finns representerat i ett tiotal länder. Verksamheten startades redan 1984 under namnet PersiennGruppen men är idag inte längre enbart ett persiennföretag utan arbetar med ett brett koncept som omfattar all inredning för fönster - och mer därtill.
My Window finns idag i Stockholm och Göteborg och arbetar för att leverera fönsterinredning av hög kvalitet. Företaget drivs av att ständigt skapa snygg design kombinerat med god erfarenhet för att förverkliga kundens visioner. Utveckling är något som är centralt på My Window och för den som visar framfötterna finns goda möjligheter till att klättra vidare inom företaget.
Arbetsuppgifter
I rollen som showroom säljare erbjuder du företagets kunder en högklassig service. Arbetsuppgifterna innefattar kundkontakt och försäljning mot kunder då vi arbetar mot budget. Du kommer även ha ansvar över showroom samt ytterligare uppgifter som tillhör showroom arbetet. Rollen innebär även administrativt arbete där du förväntas stötta upp medarbetarna i ditt team. I framtiden kan det också bli så att du åker och gör konsultationer hemma hos kunder.
Tjänsten är en heltidstjänst och även minst en lördag i månaden och du kommer att arbeta på My Windows showroom på Karlavägen i centrala Stockholm samt även i vårt showroom på Enebybergsvägen i Danderyd.
Arbetstiderna är vardagar mellan 9,00-18,00.Publiceringsdatum2026-03-02Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv och glad med en hög servicegrad mot kunder. Du är inte rädd för att ta kontakt med människor och är ordningsam med en stor ansvarskänsla. Då det under vissa perioder är högt tempo i showroomet ser vi att du har en vana för stress och trivs du med att ha många bollar i luften. Självklart är det viktigt att du utstrålar en stor passion för företagets produkter. Vidare kommer stor vikt läggas vid din personlighet och utstrålning.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
- Slutförd gymnasieutbildning
- Dokumenterad erfarenhet av försäljning är starkt meriterande
- Erfarenhet av kundservice och försäljning
- Du uttrycker dig väl i tal och skrift, även på engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobb@mywindow.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare My Window AB
(org.nr 556535-5020)
Karlavägen 66 (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
MyWindow AB Jobbnummer
9771273