Serviceinriktad säljare till Logosol
Logosol AB / Säljarjobb / Härnösand Visa alla säljarjobb i Härnösand
2026-03-18
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logosol AB i Härnösand
Är du vår nya säljare?
Efter över 35 år på marknaden fortsätter efterfrågan på Logosols produkter att växa. Vi utvecklar, producerar och säljer sågverk och träbearbetningsmaskiner som används av kunder över hela världen. Nu söker vi en säljare till vårt huvudkontor i Härnösand.
Hos oss hjälper du kunder att hitta rätt utrustning genom rådgivning, offerter och uppföljning via telefon, mejl och webborder. Du tar även emot kunder i vårt showroom och deltar i demonstrationer, visningar och andra kundaktiviteter. Rollen kombinerar försäljning med praktiskt ansvar för showroom, demo-område och förberedelser inför kundmöten, mässor och visningar.
Som säljare hos Logosol arbetar du med både inkommande kundkontakter och proaktiv försäljning. Du ansvarar för att ge professionell och effektiv service till slutkunder och återförsäljare, samtidigt som du driver försäljningen framåt genom rådgivning, offerering och uppföljning.
Du arbetar bland annat med att:
svara på inkommande telefonsamtal och mejl
hantera webborder
upprätta och följa upp offerter
följa upp leads och kundförfrågningar
ge teknisk rådgivning kring våra produkter
ta emot kunder i butik och showroom
genomföra produktdemonstrationer
säkerställa ordning och funktion i showroom och demo-område
delta i mässor, öppet hus, visningar och livesändningar
förbereda, packa, lasta och montera utrustning inför kundaktiviteter
Vi söker dig som
Du är serviceinriktad, strukturerad och brinner för försäljning. Du är praktiskt lagd, trivs i mötet med kunder och gillar att arbeta både administrativt och praktiskt med våra maskiner.
Vi tror att du har:
erfarenhet av försäljning och kundservice
god administrativ förmåga
vana att arbeta strukturerat med offerter och uppföljning
Det är meriterande om du har:
teknisk förståelse eller erfarenhet av maskiner
erfarenhet av praktiskt arbete eller montering
erfarenhet av mässor och event
Som person är du affärsmässig, självständig och initiativtagande. Du är lösningsorienterad, ordningsam och trygg i kundmöten. Du är också en lagspelare som gärna tar gemensamt ansvar för säljresultatet.Kvalifikationer
B-körkort
god svenska och engelska i tal och skrift
fysisk förmåga att arbeta med maskiner och montering
Om anställningen
Tjänsten är på heltid och arbetet sker på plats vid vårt huvudkontor i Härnösand. Du rapporterar till försäljningschef.Så ansöker du
Välkommen att bli en del av Logosol i Härnösand och arbeta i ett engagerat team med stark gemenskap och arbetsglädje.
Läs mer om tjänsten på www.logosol.se/jobb
och skicka in din ansökan via ansökningsknappen här intill.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logosol AB
(org.nr 556495-7834), https://www.logosol.se/jobb
Arkivvägen 6 (visa karta
)
871 53 HÄRNÖSAND
Logosol AB Jobbnummer
9804742