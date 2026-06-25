Serviceinriktad receptionist till Bråvikens Golfklubb!
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-25
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Vill du arbeta i en serviceinriktad roll i en härlig golfmiljö? Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande receptionist till ett konsultuppdrag hos Bråvikens Golfklubb.
Uppdraget omfattar cirka 16–20 timmar per vecka och pågår från 6 juli till 31 augusti med möjligheter till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som receptionist kommer du att arbeta i Bråvikens Golfklubbs reception och shop. Du blir klubbens ansikte utåt och ansvarar för att ge medlemmar och gäster ett professionellt och välkomnande bemötande. Rollen är varierande och passar dig som trivs med att ge service, arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Bemanning av reception och shop.
Kundservice och medlemskontakt.
Bokningar och administration.
Försäljning och kassahantering.
Fakturering samt enklare rapportering.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en roll där du möter många människor. Du har ett professionellt bemötande och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Vi tror att du:
Är ansvarstagande, pålitlig och självgående.
Är stresstålig och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Har lätt för att lära dig nya system och arbetsuppgifter.
Är ordningsam, strukturerad och noggrann.
Har ett positivt förhållningssätt och tycker om kundkontakt.
Tar egna initiativ och bidrar till en god arbetsmiljö.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av Crona kassasystem och GIT (Golfens IT-system), Excel och rapporthantering samt fakturering och administrativt arbete.
Viktigt för tjänsten
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, ett annat deltidsarbete eller egen verksamhet.
Du har god datorvana och kan snabbt sätta dig in i nya system.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco med start 6 juli och pågår till 31 augusti, med möjlighet till förlängning.
Omfattningen är cirka 16–20 timmar per vecka.
Kontaktuppgifter
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sofia Gillberg
• ?sofia.gillberg@adecco.se
Har du frågor om registrering eller din ansökan är du välkommen att kontakta Adeccos kandidatsupport via:
• ? info@adecco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Sofia Gillberg Sofia.Gillberg@adecco.se Jobbnummer
9979693