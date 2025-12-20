Serviceinriktad receptionist
Flenstandklink söker nu en serviceinriktad receptionist. du arbetar träffsäkert med dator och är bra på kundbemötande både över disk och i telefon. Som receptionist hos oss har du en viktig roll med att patienten känner sig trygg och välkommen. Därför är det viktigt att du har ett bra patientbemötande och att du delar våra värderingar samt vision. Du kommer arbeta i ett härligt team med ambitiösa och engagerade kollegor. Vi håller ett högt tempo, samarbetar tätt och hittar stöd hos varandra men arbetar även självständigt inom respektive område.
Du kommer att få introduktion utbildning i kliniken om data program som vi använder samt en grundläggande utbildning i hygien. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: flenklinik@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Everest Dental Klinik AB
(org.nr 559217-7827)
Drottninggatan 4 (visa karta
)
642 37 FLEN Jobbnummer
