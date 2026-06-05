Serviceinriktad ordningsvakt/domstolsvärd
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2026-06-05
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Vill du utvecklas i din roll som ordningsvakt och söker ett meningsfullt och varierat arbete i en av samhällets viktigaste verksamheter?
Vill du arbeta med kompetenta och trevliga kollegor i centrala Stockholm? Då kan det vara dig vi söker!
Om arbetsplatsen
Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 480 anställda. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.
Svea hovrätt består av nio dömande avdelningar samt en administrativ enhet. Vid den administrativa enheten finns bland annat en sektion för service och säkerhet (drygt 20 medarbetare). I sektionen ingår domstolsvärdar (ordningsvakter), supporttekniker, expeditionsvaktmästare och administratörer för nämndemannastöd.
Gruppen domstolvärdar, som svarar för hovrättens säkerhetsarbete, består idag av 9 medarbetare där alla är förordnade ordningsvakter.
Svea hovrätt erbjuder en attraktiv arbetsplats, vackert belägen i kulturhistorisk miljö på Riddarholmen centralt i Stockholm. Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats och värdesätter mångfald bland medarbetarna avseende ålder, kön samt etnisk och kulturell bakgrund.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som ordningsvakt/domstolsvärd innebär ett omväxlande arbete med varierade arbetsuppgifter som utgår från vad som behövs för att hovrättens kärnverksamhet, dvs. dömandet, ska kunna fungera på ett säkert och effektivt sätt.
Tonvikten ligger på förebyggande säkerhetsarbete och service för hovrättens personal samt parter och andra som besöker domstolen. Vi värdesätter och lägger stor vikt vid att ta vara på varandras styrkor i gruppen genom gott samarbete, problemlösning och tydlig kommunikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av:
Trygga hovrättens medarbetare, besökare och lokaler avseende ordningshållning, säkerhet och brandskydd.
Ta emot besökare och bemanna säkerhetskontroll.
Bemanning av reception vilket innebär bl.a. hantering av olika inkommande ärenden och ge service till besökare.
Hantering av larm, passersystem och CCTV.
Ansvara för förberedelser i förhandlingssalar samt bistå med teknisk support i dessa.
Andra administrativa- och internserviceuppgifter förkommer.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig med:
Svenskt medborgarskap
Giltigt ordningsvaktsförordnande med behörighet för säkerhetskontroll
Fullgjord gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Fullgott färgseende (då arbete vid röntgenutrustning kräver det)
Det är meriterande med:
Erfarenhet från arbete inom domstol, främst hovrätt, med kunskaper om förekommande administrativa uppgifter.
Erfarenhet av videokonferensteknik, CCTV och larmhantering.
Utbildning i domstolarnas röntgenteknik.
För att lyckas i rollen är det avgörande att du har en hög grad av mognad, är serviceinriktad och kommunicerar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, då arbetet innebär många kontakter både internt och externt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och visar ett starkt eget driv genom att ta initiativ och driva ditt arbete framåt.
Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har förmåga att hantera varierande frågor och uppgifter. Du är flexibel och öppen för att stödja verksamheten där behov uppstår. Vidare har du ett tekniskt intresse och är bekväm med att arbeta i olika system som stöd i ditt dagliga arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Den statliga värdegrunden innehåller de sex principerna om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar. I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att genomföra registerkontroller inför en eventuell anställning.
Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan görs i Visma Recruit.
I ditt personliga brev beskriver du varför du söker tjänsten samt på vilket sätt du kan bidra till domstolens verksamhet.
I ditt CV anger du tidigare arbetsplatser med tillhörande arbetsuppgifter samt tidsperioder.
Ladda upp slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande utbildning. Behöver du komplettera detta ska det framgå i det personliga brevet.
Urval kan komma att ske löpande.
Löneform: Månadslön. Inom Sveriges Domstolar tillämpas individuell lönesättning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSV 2026/625". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 2290 (visa karta
)
103 17 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Svea hovrätt Kontakt
Sektionschef säkerhet och service
Frans Venizelos 08 - 651 672 11 Jobbnummer
9950769