Serviceinriktad onsitetekniker

2025-08-22
Söker du ett jobb där du får kombinera att arbeta med människan och tekniken, där du får hjälpa användarna på plats med tekniska problem? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi på Centric söker efter vassa onsitetekniker till flera av våra kunder i Stockholmsområdet.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Som onsitetekniker kommer du vara användarnas lokala support. Du finns på plats för att supportera, felsöka och hitta lösningar på tekniska problem. Likväl som du vid behov assisterar vid on- och offboardingprocesser kan du även hjälpa till med videokonferensutrustningen och nätverksrelaterade problem. Variationen på arbetsuppgifter är bred och omväxlande!
Exempel på uppdrag:
Du kommer arbeta in-house hos vår kund och hjälpa interna användare med deras tekniska problem. Detta innefattar att du är användarens hjälpande hand i alla tekniska frågor, du finns tillgänglig vid onboarding av nyanställda, är snabb med att erbjuda hjälp om kollgans datorskärm slocknar från ingenstans eller om konferensrumsutrusningen krånglar. Du beställer, installerar och konfigurerar upp datorer och brinner för att leverera onsitesupport i världsklass! På detta uppdrag arbetar du i en renodlad Windows och O365-miljö.
Exempel på uppdrag:
Du arbetar för vår kunds räkning som onsitetekniker där du besöker olika kontor och utför hands-on relaterade IT-problem! Du är flexibel, tycker om att möta nya människor och kliva in på kontoret som den IT-hjälte du faktiskt är! I denna roll konfigurerar du datorer, felsöker och installerar skrivare, finns behjälplig vid nätverksrelaterade konfigurationer, ingen dag är den andra lik! När du hjälpt användarna på plats är du nyfiken och redo för att besöka nästa kontor för att ta dig an nästa IT-utmaning!
Din profil och kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker tjänsten i grunden har en gymnasieexamen inom IT eller motsvarande utbildning. Du har minst 1 års erfarenhet av arbete inom IT-support. Du har en grundläggande förståelse för tekniken och tycker det är roligt att utvecklas.
Som person är du flexibel och uppskattar att arbeta i en roll där du får kombinera både tekniska frågor och den personliga kontakten med användare. Du har ett sinne för att leverera gedigen service och har en förmåga att förklara komplexa tekniska problem för användare på olika nivåer. Vi ser gärna att du har en välutvecklad kommunikativ förmåga och motiveras av att behöva tänka lösningsoritenterat.
Krav:
•
Minst 1 års arbetslivserfarenhet inom IT-support
•
Kunskap inom Office 365, Active Directory och Windows
•
Grundläggande kunskaper kring nätverk och nätverksutrustning
•
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
•
Erfarenhet av installation och felsökning kring hårdvara
• Körkortskrav
Meriterande
•
Förståelse för konferesrumsutrustning
•
Azure Active Directory
•
Mac
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Elise Haglund
