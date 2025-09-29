Serviceinriktad och teknikkunnig expeditionsvakt
Hovrätten för Västra Sverige är näst störst av landets sex hovrätter. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att pröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Domstolen är organiserad med fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Vid hovrätten arbetar ca 150 personer och domstolen har sina lokaler i centrala Göteborg.
Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led.
Vi söker dig som är ordningsvakt och har ett stort intresse för IT, teknik och service.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som expeditionsvakt har du ett varierat arbete med både stora och små uppgifter. Expeditionsvakterna är domstolens ordningsvakter och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget har du den viktiga uppgiften att se till att det råder ordning och säkerhet på domstolen. Som expeditionsvakt kommer du att arbeta i säkerhetskontrollen och hjälpa våra besökare till rätta när du bemannar vår informationsdisk.
Du kommer också vara en del av domstolens första linjens support för tekniken i förhandlingssalarna. I detta arbete ingår hantering av olika säkerhetstekniska system för till exempel larm, passage och kameraövervakning.
Vid sidan av arbetet som expeditionsvakt upptas en del av arbetstiden av löpande intern service. Detta arbete innefattar bland annat posthantering, påfyllning av kontorsmaterial, enklare fastighetsunderhåll samt kontakt med fastighetsägare och entreprenörer. Flera av dessa sysslor inkluderar även hantering av teknisk utrustning och digitala system i domstolens IT-miljö. Du kommer dessutom arbeta med olika förebyggande säkerhets- och brandskyddsåtgärder.
En viktig del i arbetet är att ge god service och ett gott bemötande såväl internt som externt. Du ansvarar för att domstolens personal och besökare får hjälp och information samt känner sig trygga. Ett gott omdöme och en förmåga att lösa problem är framgångsfaktorer för detta arbete. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande.
Vem är du?
Du som söker ska ha lägst gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens och en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du ska också ha ett aktuellt ordningsvaktsförordnande enligt den nya lagen om ordningsvakter (2023:421) samt goda vitsord från tidigare arbete som ordningsvakt.
Eftersom flera arbetsuppgifter är av teknisk karaktär är det viktigt att du har en hög IT- och teknikkompetens samt ett intresse för att arbeta med detta.
Social kompetens är nödvändig då du kommer att möta många olika människor under en arbetsdag. Du har därför en väl utvecklad förmåga att på ett bra sätt bemöta människor i olika situationer. Det är mycket viktigt att du är serviceinriktad, lösningsorienterad samt har god samarbets- och kommunikationsförmåga.
För att lyckas i arbetet behöver du även vara praktiskt lagd, initiativtagande och strukturerad. Du är en ansvarfull person som är självgående och ser till att saker blir gjorda. Du ska också trivas med att växla mellan praktiskt och administrativt arbete. Engagemang och en stark vilja att lära sig nya saker är också nödvändiga egenskaper. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet och förutsättningar att fungera bra vid vår domstol.Övrig information
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar.
I enlighet med hovrättens anställningsrutiner och krav på lämplighet kommer hovrätten att inhämta uppgifter från belastningsregistret vid en eventuell anställning.
Som medarbetare på Sveriges Domstolar får du varje dag bidra till rättstrygghet vilket är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vi erbjuder även medarbetare flera olika förmåner och villkor för ett hållbart arbetsliv. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår hemsida: Förmåner och villkor - Sveriges Domstolar (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
Rekryteringen gäller en tillsvidareanställning på heltid. Personlighets- och problemlösningstester kan komma att ingå som en del i urvalsprocessen. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
För att kunna ge bästa möjliga service som myndighet eftersträvar Hovrätten för Västra Sverige att spegla samhällets mångfald bland sina medarbetare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
