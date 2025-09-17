Serviceinriktad och driven IT tekniker till Aspa Pulp
2025-09-17
Nu söker vi dig som vill vara med och förvalta, förbättra samt ansvara för en komplex och spännande IT-miljö ihop med vårt koncernövergripande IT-team!
Du som IT- tekniker kommer vara stationerad på Aspa Pulp i Olshammar men ingå i den övergripande IT avdelningen för hela Sweden Timber-koncernen.
Ditt uppdrag:
Du får en central roll i att fortsätta förbättra en säker och modern IT-miljö inom Sweden Timber koncernen och Aspa Pulp. Rollen passar dig som är serviceinriktad, kundfokuserad samt gillar problemlösning. Du bör även vara nyfiken på att lära dig nya saker i en komplex miljö. I rollen som IT tekniker är det viktigt att vara självgående, strukturerad och noggrann med ett brinnande engagemang för IT!
Som en del i IT-sektionen arbetar du huvudsakligen med:
• Drift och underhåll av företagets IT-infrastruktur och klienter tillsammans med koncern IT
• Utveckla IT-infrastruktur och genomföra förbättringar
En del av arbetet är att supportera IT-användarna i Aspa gällande IT frågor samt till viss del övriga driftenheter inom koncernen.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet från liknande arbete, en eftergymnasialutbildning inom IT eller förskaffat dig kunskapen på annat sätt. För att lyckas i tjänsten som IT tekniker på Aspa Pulp har du goda kunskaper i Windows klient- och serverprodukter, Active Directory samt Microsoft 365. Tidigare erfarenhet av, backupphantering, viss kunskap om IT säkerhet, databas och BI ses som meriterande.
Om oss:
Aspa Pulp är ett helägt dotterbolag till Sweden Timber som är en expanderande svensk koncern, vars ambition är att växa med hållbara produkter baserade på ved från svenska skogar.
Aspa Pulp ligger vid toppen av Vättern, cirka 7 mil söder om Örebro och är en massafabrik som producerar högkvalitativ pappersmassa till kunder på en internationell marknad.
Vårt ansvar är att skapa möjligheter för människor som bor på den svenska landsbygden.
Vi har ambitionen att ha en entreprenörsdriven och familjär kultur där vi använder oss av alla kompetenser vi har i alla våra bolag.
Urvalsprocessen kommer ske löpande så välkommen in med din ansökan redan idag! Vi på Aspa Pulp AB värderar mångfald och jämställdhet i arbetsgemenskapen, därför vill vi att just DU ska känna dig välkommen att söka till oss!
