Serviceinriktad nattreceptionist, tillsvidare 80%
Sunlight Hotel Conference & Spa AB / Receptionistjobb / Nyköping Visa alla receptionistjobb i Nyköping
2025-09-17
Nu söker vi en pigg och serviceinriktad nattreceptionist till vårt team!
Sunlight Hotel Conference & Spa är idag Nyköpings största hotell med spa, ett modernt gym och en förstklassig restaurang. Som anställd på Sunlight Hotel är du en del av ett företag med stor drivkraft och fokus på tillväxt. Våra medarbetare bidrar genom hela värdekedjan- från bokning till upplevelse - med engagemang, kompetens, prestigelöshet och affärsmässighet. Vi söker nu en stjärna till receptionsteamet som vill hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen.
Arbetsbeskrivning nattreceptionist
Huvudsakliga uppgifter:
Generellt:
• Ge gäster ett glatt och positivt bemötande och en god service under gästernas hela vistelse.
• Aktivt bidra till ökad gästnöjdhet och lönsamhet.
• Telefonhantering
• In-och utcheckning
• Daglig merförsäljning
Ekonomi:
• Kassahantering i form av kortbetalning och fakturering.
• Arbeta mot försäljnings-och merförsäljningsstrategier satta av Front Office Manager.
Personligt ledarskap:
• Att vara en god Sunlight-ambassadör och förebild på arbetsplatsen.
• Vara uppmärksam med att hjälpa andra avdelningar när behov finns.
Arbetsmiljö:
• Egenansvar för att det operativa driftarbetet utförs i enlighet med de upprättade rutiner, checklistor och manualer.
• Visa lojalitet och respekt till kollegor och överordnade
• Bidra till att avdelningens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning samt följa policys och standards tillsatta av hotellet.
I övrigt söker vi dig som är glad, social och gillar att arbeta i en organisation som genomför förändringar. Du tycker om att arbeta i team såväl som självständigt och vill tillsammans med oss ge gästen en så bra vistelse som möjligt. Du är lösningsorienterad, strukturerad och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Tjänsten innefattar nattarbete vardagar samt helgdagar och vi ser gärna att tjänstens upplärning påbörjas i början oktober.
Är du den vi söker? Tveka inte att skicka in din ansökan till yasmine@sunlight.se
då vi intervjuar löpande.
Tjänsten kan kommas att tillsättas innan annonsens slutdatum.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-postadress: yasmine@sunlight.se
Sunlight Hotel Conference & Spa AB(org.nr 556342-0768)
Nytorget 7 (visa karta)
