Serviceinriktad kundtjänstmedarbetare till Jämtkraft sökes - Manpower AB - Butikssäljarjobb i Östersund

Manpower AB / Butikssäljarjobb / Östersund2021-04-05Älskar du att hjälpa människor? Gillar du att vara med där det händer? Tycker du det är roligt att påverka och vill vara en del av vår kunds utveckling mot framtidens energibransch? Då har vi jobbet för dig!Om jobbetDu kommer att arbeta tillsammans med härliga kollegor i Jämtkrafts kundservice för att ge deras kunder den bästa möjliga kundupplevelsen. Detta gör ni tillsammans genom att svara på frågor, lösa problem samt erbjuda de tjänster Jämtkraft och dess partners har för en hållbar framtid. Som konsult på detta uppdrag så får du möjlighet att vara en drivande del i Jämtkrafts kundfokuserade team. Tillsammans jobbar ni för att utveckla nya tjänster, arbetssätt och serviceområden som deras kunder efterfrågar. Vi erbjuder dig att ta aktiv del av en bransch i förändring!Vem är du?För att kunna glänsa i ditt jobb tror vi att du har minst gymnasiekompetens samt flera års arbetslivserfarenhet av att arbeta med människor, sälj och service. Du har eftergymnasial utbildning inom områdena sälj, kundservice, verksamhetsutveckling, ständigt förbättringsarbete, kommunikation eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som vi bedömer som likvärdig.Du är en stjärna på att möta och hantera kundens önskemål, frågor och krav på ett professionellt och positivt sätt i både sociala medier, i telefon och via mejl likaväl som du gärna träffar kunden i möten eller på event. Du har väldigt god kommunikativ förmåga och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt tala flytande engelska. Du har goda kunskaper i MS Office och har vana av att arbeta i flera system samtidigt.Du är handlingskraftig, har hög arbetsmoral och har god förmåga att skapa förtroende hos både medarbetare och kunder. Du är en lagspelare med driv och du tar aktivt självständigt ansvar över dina arbetsuppgifter och kunder. Du är en glad och trevlig person som utan problem kan göra många saker samtidigt, gillar att lära dig nya saker och tillför mycket energi till din arbetsgrupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Om uppdragetKundservice 1:st line är kundens första kontakt med Jämtkraft. På denna avdelning möter man dagligen kunder via telefon, mejl och sociala medier men även ute på event. Tillsammans hanterar man många olika typer av frågor utifrån Jämtkrafts breda verksamhet, exempelvis fakturafrågor, fjärrvärme, elhandel och elnät. Ambition är att ge Jämtkrafts kunder den bästa möjliga kundupplevelsen i deras strävan att bli Sveriges bästa energipartner.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Ansök redan idag!Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta uppdragsbaserat hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Veronica Forsén Alfredsson på mail veronica.forsen.alfredsson@manpower.se . Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.Vi ser fram emot att höra från dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-05Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-26Manpower AB5671913