Serviceinriktad Kommunikatör till spännande företag - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Barona Professionals AB

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-072021-04-07För vår kunds räkning söker vi nu en Kommunikatör. Som Kommunikatör kommer du att ha två ansvarsområden och vara en del av kundserviceteamet där du arbetar i en händelserik miljö. I rollen som Kommunikatör kommer du arbeta med att bland annat uppdatera företagets serviceportal som är en informationskanal för företagets tjänster till slutkund samt ha kontakt med kunder som du levererar särklassig service till via mail och telefon.BakgrundVi söker dig som är kundorienterad, strukturerad och lättlärd. Du motiveras av att påverka och hjälpa såväl kunder som interna avdelningar och trivs i en miljö där det händer mycket. Vidare har du en god förmåga att kommunicera på ett förtroendegivande sätt och är bekväm med att arbeta med telefonen som redskap. För att bli framgångsrik hos företaget är god service en självklarhet för dig. Du har en hög arbetsmoral, har ett flexibelt förhållningssätt och kan naturligt skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter samtidigt som du kan arbeta enligt instruktioner. Vidare trivs du med att jobba i team men tar samtidigt eget ansvar för att driva dina egna ärenden. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ett arbete som periodvis kunde vara stressigt.Vi söker dig som Har tidigare erfarenhet av att arbeta med kundkontakt och telefonen som verktyg, exempelvis i en kundservicerollÄr en trygg och förtroendeingivande person som är lugn, stabil och ödmjukÄr ansvarstagande, noggrann och är lösningsorienteradDu förstår betydelsen av din del av affärskedjan och sätter stort värde på att agera professionellt och serviceinriktat mot alla du är i kontakt medHar gymnasiekompetens eller motsvarandeUttrycker dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelskaHar god datorvana samt mycket goda kunskaper i Office-paketetHar du tidigare erfarenhet av att ha arbetat i ärendehanteringssystemet Maximo är det högst meriterande.Övrig informationMer information om företaget ges vid intervjutillfälle. Denna tjänst är inom ramen för Baronas konsultverksamhet. Tjänsten är ett långtidsvikariat med start enligt överenskommelse, men senast 1 juni. Arbetstiderna är förlagda på vardagar under kontorstider och är på heltid. Du kommer att arbeta på företagets kontor i Kista, men kan med tiden arbeta hemifrån.Fast lön samt tillkommande förmåner ingår via kollektivavtal.Intervjuer hålls löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sofie Eriksson på sofie.eriksson@barona.se Varmt välkommen med din ansökan!Om BaronaBarona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering. När vi blickar framåt ser vi växande möjligheter och ett större fokus på internationella lösningar. I Sverige har vi under 2019 förvärvat Ageris, AMGA och Prizta och har den långsiktiga planen att bli en marknadsledande aktör samtidigt som vi behåller vår entreprenöriella kultur och framgångsrika specialiseringstrategi.Läs mer här: http://barona.se/om-oss Sista dag att ansöka är 2021-04-21Barona Professionals AB5674909