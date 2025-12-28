Serviceinriktad kollega inom pool & spabad
Relax & Spabad Växjö AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Växjö
2025-12-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Relax & Spabad Växjö AB i Växjö
Vi söker dig - vår nya serviceinriktade och sociala kollega som vill jobba med pooler & spabad.
Du som älskar att ge service i världsklass och som trivs i mötet med människor.
Som en del av vårt team blir du en viktig ambassadör för vårt varumärke och får möjlighet att påverka både kundupplevelsen och hur vi utvecklas framåt.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
Hjälpa kunder att hitta rätt lösning utifrån deras behov
Ge rådgivning om våra spabad och tillbehör
Hantera serviceärenden med positiv energi och ansvarskänsla
Leverera spabad och installera dem hos kunder
Underhålla en pool anläggning i ett hotell
Bygga en komplett pool med pooltak
Felsöka och dokumentera - laga spabad med elfel och läckage
Om oss på Relax & Spabad:
Hos oss handlar allt om upplevelse, kvalitet och välbefinnande. Vi vill skapa miljöer där människor verkligen kan koppla av, njuta och hämta ny energi - både i våra spabad och i vår kundservice.
Vårt team är fyllt av engagerade människor som tror på personlig kontakt, omtanke och ständig utveckling. Vi är ett familjeföretag som har funnits sedan 2015 i Växjö.
Vi tror att du är:
Social, nyfiken och positiv - du trivs i mötet med andra
Lösningsorienterad - du ser möjligheter i utmaningar
Utvecklingsinriktad - du vill växa både i yrkesrollen och som person
Servicehjälte - du förstår värdet av att göra det lilla extra
Sätter värde i ett väl utfört jobb med en nöjd kund
Gärna emellan 28 - 40 år
B körkort för manuell bil är ett krav
Tidigare erfarenhet av servicejobb med installationer, eller teknisk rådgivning är meriterande, men framför allt söker vi rätt attityd, engagemang och vilja att utvecklas. För alla som går vidare i processen och erbjuds en tjänst görs referenstagning och en bakgrundskontroll.
Vi ser fram emot att få träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: info@relaxospabad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Relax & Spabad Växjö AB
(org.nr 559063-9844)
Arabygatan 80 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Leif Loftenius info@relaxospabad.se 0707547423 Jobbnummer
9664105