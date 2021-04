Serviceinriktad chefsadministratör till Saab - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-04-132021-04-13Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling.Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där mångfald ses som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.Vi söker nu en chefsadministratör och koordinator som högerhand till chefen för Enterprise IT Services inom Group IT.Uppdraget ställer krav på god förmåga att kunna arbeta självständigt med varierande administrativa arbetsuppgifter. Vid sidan av att driva olika projekt och uppdrag innebär tjänsten att agera chefsstöd med uppgifter såsom:Support till chefen för Enterprise IT Services och övriga i ledningsgruppenLedning och koordinering av projekt/aktiviteter inom Enterprise IT ServicesAtt bygga nätverk, vara teamets naturliga nav, förlängda arm och "first point of contact"Förbereda och sammanställa presentationsmaterial och olika rapporterBoka/koordinera möten, resor, konferenser etc.Vi söker en positiv och serviceinriktad person med förmåga att ta ansvar och driva sitt arbete framåt. Du är flexibel, har lätt att anpassa dig till nya situationer och trivs med en varierad arbetsbeskrivning. För att passa till rollen ser vi gärna att du har:Minst två års erfarenhet inom administration och chefsstöd eller liknande rollerGoda kunskaper inom Microsoft Office-paketetGoda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftVidare är det meriterande om du tidigare arbetat i något av följande system:Hansa (inköpssystem)Workday/IMAS (HR- och behörighetssystem)SmartID (passerkort)ServiceNowIT Serviceportalen (beställning av utrustning m.m.)Antura (resursallokering)AnsökningsförfarandeI denna rekryteringsprocess samarbetar Saab med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med möjlighet till fortsatt anställning på Saab.Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att söka! Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johan Zizala via mail johan.zizala@skill.se Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Skill Rekrytering & Bemanning AB5687689