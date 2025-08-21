Serviceinriktad butiksmedarbetare i Malmö
2025-08-21
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom service och klädbutik? Är du noggrann och vill arbeta i en social roll? Läs då vidare om rollen som butiksmedarbetare till vår väletablerade kund i Malmö!
PerformIQ söker för kunds räkning en arbetsam person för arbete som klädansvarig på 80% för ett längre uppdrag. Vår kund är en välkänd aktör inom byggprodukter. I rollen kommer du att ansvara för klädavdelningen och se till att denna är i ordning och allt vad det innebär.
Personprofil
Vi söker dig som är snabblärd, positiv och har en vilja att lära dig. Vidare har du en god initiativförmåga och räds inte för att hjälpa till där det behövs. Det är viktigt att du är flexibel och utåtriktad i ditt kundbemötande och att du värdesätter att ge varje kund service i världsklass. I övrigt ser vi att du:
• Har arbetat i klädbutik tidigare
• Gärna har körkort och tillgång till bil (ej ett krav)
• Har tidigare erfarenhet från serviceyrke och kassasystem
• Har en annan sysselsättning (studier, annat arbete, idrottssatsning)
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig.Publiceringsdatum2025-08-21Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: 80%
Arbetstider: Dagtid
Plats: Fosie, Malmö
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Anna Lindberg på anna.lindberg@performiq.se
.
Välkommen med din ansökan!
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet.
Som konsult hos PerformIQ omfattas du av kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig trygg med dina anställningsvillkor hos oss. På PerformIQ ser vi oss själva som ett lag där alla medarbetare är lika viktiga och vi behandlar våra konsulter som lagkamrater. När du blir en del av vårt lag får du en tränare som finns tillgänglig för dig under hela din anställning. För mer information, besök www.performiq.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8808". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Anna Lindberg anna.lindberg@performiq.se Jobbnummer
9469219