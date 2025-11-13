Serviceinriktad administratör till PreZero Recycling i Göteborg
2025-11-13
Är du en serviceinriktad och noggrann person med öga för detaljer? Får du ofta höra att du är lätt att samarbeta med och upplevs som en nyfiken person? Vi söker dig som trivs med kombinationen av service, administration och fakturahantering samtidigt som du får vara med och bidra till en hållbar framtid. Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid med start i november som pågår till och med Mars 2026. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos PreZero Recycling AB.Om företaget
PreZero Recycling AB är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med deras kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. De erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning.
I deras vardag är kundnytta lika med miljönytta. I Sverige finns de på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Deras verksamhet skapar inte bara värde för de kunder som de levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att förädla avfall till värdefull returråvara för nyproduktion.Dina arbetsuppgifter
Som administratör får du en mångsidig roll med ansvar för fakturering till PreZero Recycling AB:s kunder och för att säkerställa att allt sker enligt gällande avtal. Du stödjer både kunder och organisationen genom att ta fram och tillhandahålla statistik över anläggningarnas in- och utflöden.
I rollen ingår även arbete i kundtjänst där du besvarar inkommande samtal och hanterar olika administrativa uppgifter i företagets system. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med transportledare och andra interna avdelningar.
• Besvara inkommande samtal samt övriga administrativa uppgifter i företagets olika system
• Samarbete med transportledare och andra avdelningar
• Fakturahantering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• IT- eller ekonomibakgrund är meriterande
• Arbetslivserfarenhet av administration eller kundservice är ett krav
• Erfarenhet av fakturahantering är meriterande
• God dator- och systemvana; erfarenhet av SAP är meriterande
För att lyckas i den här rollen har du en stark servicekänsla och god social kompetens. Du trivs med att prata i telefon och arbetar lika gärna självständigt som i grupp. Du har en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete samt är ansvarstagande, noggrann och har ett öga för detaljer. Rollen kräver att du tar stort eget ansvar och självständigt driver ditt arbete framåt - något du också trivs med och motiveras av. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Övrig information
Start: November Plats: Göteborg, Marieholmsgatan 60 Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
